清水灣今日（25日）發生嚴重車禍。傍晚6時31分，警方接報指，清水灣道與大坳門路交界，近清水灣花園對開，有一名年約60歲男子，被小巴撞倒後復捲入車底。男事主頭部受傷昏迷。



消防及救護員到場，救出被困男子，隨即將他送往將軍澳醫院搶救，惟延至晚上8時許證實不治。據了解，死者為涉事小巴司機，懷疑當時小巴故障，司機落車查看期間，突然被溜前的小巴撞及。警方正調查事故原因。



就現場所見，涉事為一輛103M專線小巴，來往清水灣、大坳門、銀線灣及將軍澳。而涉事小巴路線牌未有顯示路線，暫未知當時是否營運中。

有途人發現傷者被夾在車轆位置，車底遺下一隻鞋。（林振華攝）

現場消息指，事發時小巴懷疑故障，司機落車查看。事發後，有途人發現傷者被夾在車轆位置，車底遺下一隻鞋。另有消息指，消防員到場救援時需為小巴拉上手掣，懷疑小巴此前未有拉實手掣，導致車輛向前溜前撞倒事主並將其夾住。警方正封鎖現場調查意外原因。