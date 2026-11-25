【微信支付／WeChat Pay／WeiXin Pay】近日不少港人在社交平台Threads發文，指查詢「微信支付」實名認證紀錄時發現名下遭陌生人綁定帳戶，記者實測亦中招，引發私隱及保安疑慮。WeChat官方社交平台專頁今日（25日）發布《關於名下微信支付人民幣錢包賬戶查詢的說明》，針對三大疑問統一回應，解釋名下存在陌生或非常用帳戶的成因，或因曾用本人身份資料開戶，但時間較久沒印象、個人資料曾被他人使用，但強調不會影響用戶資金安全，用戶只需按頁面指引關閉即可，不會影響現有帳戶的正常使用。



出現陌生帳戶三大原因

WeChat在帖文中表示，近期關注到香港地區少量用戶查詢實名賬戶時，發現名下存在陌生賬戶或非常用賬戶。對於出現有關情況的原因，官方解釋開通微信支付賬戶須完成身份資料實名核驗，名下出現陌生或非常用賬戶，可能是用戶曾因工作、商戶活動等場合需要用本人身份資料開通過，但因時間較久印象不深，又或工作微信已交接給同事；此外，亦可能是個人資料曾被他人使用所致。

處理方法：按指引關閉不影響現有帳戶

至於處理方法，WeChat指出用戶若發現名下有陌生賬戶或非常用賬戶，只需按頁面指引關閉即可，關閉後不會影響現有賬戶的正常使用。

▼檢查及關閉方法▼

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列四重機制保資金安全

針對市民最關注的資金安全問題，官方明確表示名下存在陌生或非常用賬戶不會影響資金安全，用戶現有賬戶內的資金受到獨立保障，並列出微信支付在各個環節均設有嚴格的安全核驗機制：

開戶環節：需完成本人實名核驗，他人無法隨意使用用戶的身份資料開通賬戶；

綁卡環節：需驗證銀行卡、身份資料等多重要素；

支付環節：需通過獨立付款密碼等多重驗證；

交易過程： 一旦發現異常，交易將被攔截。

籲勿租借帳戶或代填資料 免遭不法分子利用

WeChat在文末提醒廣大用戶，應妥善保管個人身份資料，切勿參與租借賬戶、售賣個人資料，或在非本人微信上填寫個人資料等行為，以免被不法分子利用，並重申微信支付將一如既往保護用戶的個人資料和資金安全。