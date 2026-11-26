飛鵝山自殺崖雖是行山熱點，同時亦是意外黑點。網上最近流傳兩段一眾女子徒手攀爬飛鵝山自殺崖的影片，其中一段影片附有一段菲律賓文字，寫上「sabi nga ni Ate hindi naman NAKAKATAKOT pero NAKAKAMATAY lang」，同時附上笑喊及掩面表情符號，大致意思是「姐姐都說了，其實並不可怕，只是會致命而已」。



數名女子聚集在巨型岩石旁，其中一名身穿連黑袖的灰色上衣、黑色長褲及白色鞋的長髮女子，雙手攀扶岩石邊緣，沿石縫慢慢向下移動，另一名女子則蹲在岩石上方，俯身伸手協助。（網上影片截圖）

女伴協助攀扶岩石邊緣

片中可見，數名女子聚集在巨型岩石旁，其中一名身穿連黑袖的灰色上衣、黑色長褲及白色鞋的長髮女子，雙手攀扶岩石邊緣，沿石縫慢慢向下移動。另一名女子則蹲在岩石上方，俯身伸手協助。長髮女其後雙腳踩着崖壁凸出位置，身體緊貼石壁，逐步橫向移動，再向外攀爬。

另一段影片可見，該名長髮女站在「自殺崖」巨石外側的狹窄位置，身後就是陡峭山坡，雙手緊抓岩石，多次低頭察看腳下情況，伸腳尋找落腳點，再沿石壁緩緩折返。（網上影片截圖）

現場非常大風 長髮女緩緩折返

另一段沒有菲律賓文字的影片則可見，該名長髮女站在「自殺崖」巨石外側的狹窄位置，身後就是陡峭山坡，雙手緊抓岩石，多次低頭察看腳下情況，伸腳尋找落腳點，再沿石壁緩緩折返。

從兩段影片可見，現場風勢非常強勁，長髮女攀爬期間未見佩戴安全頭盔或繫上安全繩，山崖下方可見大片樹林、道路及密集住宅大廈，場面令人捏一把冷汗。女伴一直用菲律賓語嬉笑，不時提醒對方小心，神色未算緊張。

影片引來許多網民討論，「嫌命長」、「好危險」、「唔好累救援人員」、「係悶到無嘢好玩？定係覺得自己條命唔值錢？」

2023年1月，網上流傳片段，一名戴上攀山手套的女子，在沒有安全繩等裝備下，徒手攀飛鵝山自殺崖，步出崖邊，更轉身向拍片者舉起「ok」手勢。（網上影片截圖）

飛鵝山自殺崖意外頻生

翻查資料，飛鵝山自殺崖被列入漁農自然護理署「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」，但類似徒手攀山事件屢見不鮮。2023年1月，網上流傳片段，一名戴上攀山手套的女子，在沒有安全繩等裝備下，徒手攀飛鵝山自殺崖，步出崖邊，更轉身向拍片者舉起「ok」手勢。

另外，今年10月2日，指兩名休班救護總隊目身繫安全繩在自殺崖攀石期間，其中一名51歲黃姓事主由高處墮下，消防、警員等接報趕赴現場救援，政府飛行服務隊亦一度派出直升機，飛到現場上空協助搜救。黃男昏迷由飛行服務隊直升機送東區醫院後不治。其同行的49歲姓黃男同事攀爬時頭頸受傷，清醒由飛行服務隊直升機送東區醫院治理。

2020年4月，一名52歲女子與約10人在自殺崖遠足，其間懷疑失足墮崖，身體多處受傷，由政府飛行服務隊直升機救起送院，其後證實死亡。另外，2017年11月，一名42歲女子與山友在飛鵝山遠足，其間疑有人自行開闢山路，女事主途經自殺崖時，疑踩中碎石跣腳，跌至約20米下的山崖，送院搶救後不治。