今日（11月26日）宏福苑大火發生一年。大火令168人離世，連日來已經有不少巿民到來，以獻花或畫畫等形式悼念離世者。今日早上亦有不少巿民身穿素色衣服，趕在上班前在大埔廣福公園放下鮮花，悼念大火中的死難者；更有家屬留下鮮花及模型悼念離世兒子。



前來悼念的市民憶起當日境況不禁落淚，哽咽勉勵宏福苑居民：「希望佢哋堅強，我哋全香港人都會支持佢哋。」



市民帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

同為大埔街坊的陳先生返通宵後下班，特意前來獻花悼念死難者，他勉勵「生者可以早日走出傷痛，大家都平安」。他希望宏福苑大火遺屬可以早日平安走過傷痛，重新開始：「我諗死者都想家人早日平安，快啲過新生活」。

亦有居住九龍區的市民帶菊花前來悼念，憶起去年大火慘況也不禁掉淚，他形容：「呢個係傷痛時間，感受到當時個情況。」將心比己，若失去家人及家園深感難過和徬徨。他盼能為受影響居民打氣：「希望佢哋堅強，我哋全香港人都會支持佢哋。」他又提到火災猶如「上咗一課」會教導孩子防火意識及珍惜眼前人。

居住九龍的市民帶菊花前來悼念，憶起去年大火慘況時不禁落淚。他盼能為受影響居民打氣：「希望佢哋堅強，我哋全香港人都會支持佢哋。」（黃學潤攝）

一名居民留下鮮花及模型悼念離世兒子，花束寫上「杰仔，爸爸來看你了！」他黯然不語，黯然神傷。此外，在場亦有字條及花束等，寫上「願168位逝者安息，願真相水落水石出，公義得以彰顯」、「天佑：宏福人，香港人」。

▼宏福苑大火一年悼念情況▼



宏福苑大火一年，有市民身穿黑衣，帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

公園長凳上放滿鮮花。（黃學潤攝）

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宏福苑大火一年，大批市民帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

保安局局長鄧炳強日前在電台節目中談到，有宗教團體悼念活動被局方「關心」，他形容是「合理」、風險為本的做法，強調要小心有人利用特別日子作煽動行為。他又指，當局會向活動組織者了解活動內容，例如參與人數和形式，如有需要部門亦會提供協助。