宏福苑大火168人罹難，數以千戶痛失家園。今日（11月26日）大火後一年，死難者家屬紛紛到廣福公園憑弔，即使一年過去，傷痛未減，帶到死者心愛的洋娃娃到來悼念。有居民最大心願是「還死者一個公道」；亦有居民願離世街坊一路好走：「辛苦嘅、艱難嘅都已經過咗。」



宏仁閣居民陳先生憶述當時情況，形容心情沉重：「好upset（難過）。」（黃學潤攝）

宏仁閣居民陳先生，對火災情景依然歷歷在目，直言：「好upset（難過），（當日）啲人走唔到，喺上面燒，個種慘況真係好upset（難過）。」今日居民自發性到來鞠躬悼念：「呢度係災區，我哋只係將我哋嘅想法表達俾已經過身嘅街坊。」

陳生憶述，當日他在地鐵已遙見火勢猛烈，大廈陷入火海熏黑。當時剛完成手術的太太持兩支拐杖，由好心街坊攙扶下驚險逃生。他與妻子會合後，坐在廣福公園目賭家園「燒到無得再燒」既心痛又無奈，他指：「43年嚟都未聽過呢到火燭。」

陳生指死者已矣，生還者唯有學習放下負面情緒。他祝願離世街坊一路好走「辛苦嘅、艱難嘅都已經過咗」。（黃學潤攝）

一年過後，陳生指「死者無得復活」，唯有學習放下負面情緒。他祝願離世街坊一路好走「辛苦嘅、艱難嘅都已經過咗」；生者展開新生活，「因為已經事實嘅事實，無辦法」。

陳生一家三口現時「大屋搬細屋」，住在約130呎貨櫃屋，僅得電磁爐無法煮食。他較早前已選擇「樓換樓」方案，打算購入居屋，卻因屆退休之齡難以獲銀行批出按揭，正面對籌錢難題。

他指自願團體、非牟利機構過去一年提供的支援，特別是在舉辦活動凝聚宏福苑鄰里，以及協助行動不便和不識字長者處理申請，都處理得很好。他認為事出突然，初期政府應變比較手忙腳亂，希望當局日後在多方面做得更好。

宏泰閣居民王先生最大心願是「想還死者一個公道」。（黃學潤攝）

住在宏泰閣的王先生重返現場向死難街坊獻花致意，過去一年，他疲於安頓家園，最大心願「想還死者一個公道」，認為政府至今仍然欠災民一個交代。

對於房屋局局長何永賢就宏福苑大火請辭，王先生不認為這等同真正問責或懲罰。他指出，外界無從得知她是發自內心引咎辭職，抑或因行政長官需要交代而受壓離任，更質疑她辭任局長後仍可領取長糧：「佢間接害死咁多人，我哋作為納稅人係唔係仲要俾咁多錢供佢生活？」

另一方面，安置新居住空間令王先生一家五口倍感困擾，他透露，舊居面積約460多呎，現暫居於大埔一個僅390多呎的單位，令其中兩人需「瞓廳」。他們新揀選的安置單位為438呎，實用率與間隔均不及宏福苑舊居，令他在揀樓過程中十分惆悵。現時雖已完成揀樓，但仍苦惱如何重新間隔成三間房以滿足一家五口的不同需要。

王先生指暫定於12月中在社工安排下重返宏泰閣單位，執拾具有紀念及紀錄價值的物品。（黃學潤攝）

王先生目前暫定於12月中，在社工安排下重返宏泰閣單位，執拾具有紀念及紀錄價值的物品。他感恩過去一年生活及重建家園的經濟支援全靠社會各界熱心人士捐款，面對無法改變的過去，他坦言只能「焗住向前望」，並認為重建家園不能單靠災民自身力量，仍需依賴政府與社會各界的承擔與協助。

市民帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

宏泰閣居民陳小姐接受訪問時激動痛哭，感嘆天意弄人。她說：「今日天氣同當日好唔同，當日好乾燥，一滴雨都無。今朝見到天文台濕度80%，我都會諗：點解當日咁乾燥，點解今日咁潮濕？當日一滴雨都無，今日有機會落雨......同樣都係11月26日，點解會咁唔一樣......」

宏泰閣居民陳小姐接受訪問時激動痛哭。（黃學潤攝）

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現場可見，大埔警區指揮官江永祥在場遠距離視察。

大埔警區指揮官江永祥到現場離遠視察。（黃學潤攝）

▼宏福苑大火一年悼念情況▼



宏福苑大火一年，有市民身穿黑衣，帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

公園長凳上放滿鮮花。（黃學潤攝）

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