一名香港女子日前於社交平台Threads發文，報稱因特區護照缺頁，於日本入境時被拒並遭原機遣返，事主隨後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經詳細檢視涉事護照及跟進調查後，據了解，今日（26日）於藍田平田邨平真樓，拘捕一男一女香港居民，涉嫌沒有合法授權而改動該特區護照。據了解，涉案護照已發出8年。兩被捕人為情侶關係，並曾使用過該護照前往台灣、韓國及泰國等地。



入境事務處召開記者會交代案情指，入境處執法部展開調查，向當事人錄取口供及檢走護照調查。根據記錄，涉事護照簽發8年，曾出入多個地方均沒有問題。政府化驗所化驗後證實，護照上有人為造成的紙碎殘留物，認為有人為改動。入境處指，拘捕兩名男女，27及34歲，涉嫌管有及無合法授權改動旅遊證件、誤導入境事務隊人員。

有香港女子表示，在日本入境時被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4 頁，當場被拒入境並安排原機返港。（資料圖片）

入境處在平田邨帶走一對男女。(梁偉權攝)

有香港女子於社交平台Threads發文「警世」，指自己於11月24日正日生日，滿心歡喜飛往日本展開一星期生日之旅，豈料入境時竟被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4頁。事主當場被拒入境並安排原機返港，機票、酒店及假期全數「泡湯」。

入境處昨日（25日）回覆《香港01》查詢指，當事人昨已親身到入境處了解情況。處方經詳細檢視涉事的特區護照後，發現懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查。

女事主隨後再就事件發文，指已就事件經過向入境處職員錄取口供，澄清「非常肯定從未人為損毀過該本護照」，希望透過官方鑑定，釐清缺頁究竟屬於印刷問題抑或人為因素。她亦已正式遞交申請及繳費辦理新護照。

入境處：每一本護照經人手覆檢 確保封面及内頁完整

入境處表示，作為負責簽發及審批香港特別行政區護照（特區護照）的政府部門，一直高度重視特區護照的品質，並加入多項高階防偽技術，在國際間享有高認受性。特區護照的簽發程序由一套特別設計的電腦系統監察和控制，特區護照內的個人資料頁，全部均在入境處的旅行證件印製中心內印製，而該中心位於入境處總部大樓，受嚴密的保安措施及設備所監察。

除經電腦系統鑑定品質外，每一本特區護照亦會由職員人手覆檢，當中包括檢查特區護照封面及内頁的完整性，確保特區護照品質符合標準後，特區護照才會送往領證中心供申請人領取。

涉事護照疑被不法改動 轉介執法部跟進

就有市民在社交媒體聲稱其特區護照缺漏部份內頁，懷疑為出廠瑕疵的事件，當事人今日已親身到入境處了解情況。入境處經詳細檢視涉事的特區護照後，發現疑似被改動痕跡，懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查，並會將涉事的特區護照送交政府化驗所作詳細化驗。

稱「入境處人員」指出廠漏頁 入境處指當事人改口

此外，當事人在社交媒體聲稱於日本遣返回港後，在機場曾獲入境處人員確認有關缺頁為印刷裝訂之出廠瑕疵。然而，當事人今日向入境處改稱，有關說法並非來自入境處人員。

入境處重申，任何人沒有合法授權而改動特區護照，或管有或使用改動的特區護照可能觸犯《入境條例》（第115章）。違例者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬及監禁14年。協助及教唆者同罪。本處亦提醒，任何人士行使經改動後的旅行證件作出入境用途，不但影響其順利出入境，亦有可能觸犯法律。入境處呼籲任何人士應妥善保管其旅行證件，不應以任何形式作隨意改動。

香港特區護照。（資料圖片）

女事主在帖文中透露，涉事的特區護照於2018年簽發，疫情後曾持該本護照前往韓國、泰國及台灣等地旅遊，過關都沒有出現問題。今次女事主原定於11月23日至29日赴日本慶生，未料11月23日抵達日本辦理入境手續時，海關人員翻查護照期間，發現內頁由第14頁直接跳至第19頁，中間缺少了第15至18頁，即共兩張紙。

港女遊日本慶生 特區護照疑現「出廠漏頁」遭即時遣返

女事主表示一直未有留意護照漏頁，對此毫不知情，最終被日本當局當場拒絕入境，並即時安排原機遣返香港。她強調，護照中間的騎馬釘縫線完全原裝，沒有任何撕裂或人為破壞痕迹，「日本入境職員同埋幫我翻譯嗰位職員都話睇落唔似係自己撕的痕迹」。

引述入境處稱「確認屬出廠漏頁瑕疵」

女事主又稱，返港後香港入境處職員檢查該本護照，確認屬「出廠漏頁瑕疵」，建議事主向當局追究。

女事主續說，今次事件屬「拒絕入境」而非「遣返」，不會被列入日本黑名單，但原定7天的日本生日之旅「泡湯」，已預訂的機票、酒店及珍貴的生日假期付諸東流，大感無辜，崩潰直呼「喊到黐線」。

女事主續說，今次事件屬「拒絕入境」而非「遣返」，不會被列入日本黑名單，但原定7天的日本生日之旅「泡湯」。（資料圖片）

為何護照不可以「漏頁」？

根據國際民航組織（ICAO）Doc 9303 機讀旅行證件標準，所有合資格護照的內頁均具備嚴格的裝訂序號與暗記防偽技術。香港特別行政區護照一般分為32頁（普通版）與48頁（加厚版），所有內頁均印有連續的頁碼與特製水印，一旦證件在印刷或釘裝工序中出現「跳頁」或「缺頁」，即便外觀縫線完好，在各國邊境審查系統中均會被自動定性為「殘缺或被竄改之無效旅行證件（Invalid/Mutilated Travel Document）」。

日本出入國在留管理局的審查官在核對旅客身份時，若發現護照頁數不完整，有法定職責即時中止入境程序並拒絕核發上陸許可。