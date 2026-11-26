網上昨日（25日）流傳一段影片，華都商場一間連鎖快餐店有一隻巨鼠出現在近天花的牆身位置，其後一名女子大叫「死啦！爬到過嚟」，巨鼠繼續爬行，最後老鼠跑至天花多條白色管道附近消失，不見蹤影。



食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時表示，署方關注網上流傳屯門華都花園一間食肆出現鼠蹤，今日（26日）派員巡查涉事食肆、鄰近食肆和商場內其他高風險位置，重點檢查環境衞生、防鼠措施和食物貯存及處理情況。



巡查期間，人員根據《食物業規例》（第132X章）向相關食肆持牌人發出共兩張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」，要求涉事食肆和鄰近另一食肆在14天內進行維修，改善處所因結構上的維修或結構狀況不宜作食物業之用的情況。同時，人員亦已向另外兩間涉嫌違反《食物業規例》的食肆持牌人提出檢控。



署方指出，涉事食肆位於商場內，商場及涉事食肆的日常清潔及防鼠工作由相關物業管理者及食肆持牌人負責，一旦發現鼠患和環境衞生問題，食環署會主動介入，按實際情況採取適當防治及執法措施。署方已要求涉事食肆持牌人和商場物業管理公司加強日常清潔、妥善處理垃圾及廚餘、清除老鼠藏匿處和堵塞出入通道，從源頭防治鼠患。

若食環署跟進後發現某地點鼠患問題持續，會主動介入並進行針對性滅鼠工作；署方亦會考慮根據《公眾衞生及市政條例》第132章向有關負責人提出檢控，並追討相關工作所招致的開支。

一隻巨鼠當眾出現在近天花的牆身位置。（Facebook群組「置樂街坊群」影片截圖）