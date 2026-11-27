為持續打擊非法售賣另類吸煙產品，衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）進行恆常線上和線下巡查，發現有人在網上非法售賣另類吸煙產品。經調查後，昨日（26日）進行代號名為「禦盾」的執法行動，拘捕一名46歲男子，涉嫌非法售賣另類吸煙產品，並檢獲31件另類吸煙產品。



被捕男子今日（27日）於西九龍裁判法院被判即時監禁3星期。控煙酒辦表示歡迎判決，並提醒市民，透過任何途徑（包括互聯網）推廣和售賣另類吸煙產品同樣須負上刑責，任何人士在公眾地方管有指明另類煙用物質亦屬違法。



被捕男子於西九龍裁判法院被判即時監禁3星期。（資料圖片）

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬元及監禁兩年，而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）禁止推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違例者最高可被罰款5萬元和監禁6個月。由今年4月30日起，任何人士在公眾地方管有指明另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支及草本煙，可被處定額罰款3,000元。如管有多於指定數量或涉及商業用途，最高可被判處罰款5萬元及監禁6個月。

控煙酒辦提醒市民，透過任何途徑（包括互聯網）推廣和售賣另類吸煙產品同樣須負上刑責。此外，在網上購買另類吸煙產品亦可能涉及進口該等產品而觸犯法例。

控煙酒辦同時忠告市民，另類吸煙產品會令人上癮，絕非有效的戒煙工具。電子煙亦可增加患上癌症、呼吸系統疾病及心血管疾病的風險。吸煙人士為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833-183，或瀏覽www.livetobaccofree.hk，以獲取有關戒煙的資訊。