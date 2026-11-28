香港仔發生嚴重車禍，4車損毀，5人受傷。現場是南風道往黃竹坑道方向，屬於行車天橋路段，根據網上流傳多段影片，包括有車Cam拍攝到事發一刻，昨晚（27日）8時許，Cam車按照燈號停在黃竹坑道近南風道、香港仔消防局暨救護站對開，該輛城巴沿南風道往黃竹坑道方向行駛，從畫面左方突然急衝越過對面行車線，掃毀多個鐵欄，並在Cam車前方掠過，現場揚起大量塵土，有女聲驚呼。



該輛城巴沿南風道往黃竹坑道方向行駛，從畫面左方突然急衝越過對面行車線，掃毀多個鐵欄。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一段影片可見，涉事城巴剷上行人安全島，停在南風道近黃竹坑道的行車天橋邊緣，車尾緊貼石屎護欄，車頭嚴重損毀，旁邊多段鐵欄和路牌倒塌，情況驚險，相信城巴肇禍一刻餘勢未了，繼續逆線行駛，剷上行人安全島，再衝到行車天橋邊緣，撞向鐵欄、路牌和石壆始停下。

餘下影片可見，其他車輛經過現場，多輛救援車輛到場，有私家車損毀，片中有女乘客形容「幾架車爛晒」；亦有一名女子站在附近安全島，操普通話表示「嚇死人了」、「全部都爛掉」、「很嚴重」，現場碎片四散。

城巴在Cam車前方掠過，現場揚起大量塵土。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

據了解，事件涉及城巴、的士、私家車和港怡醫院穿梭巴士，4名巴士乘客和城巴車長均受輕傷，清醒送院接受治理，車長通過酒精呼氣測試，惟未能進行或完成快速口腔液藥物測試。

涉事城巴剷上行人安全島，停在南風道近黃竹坑道的行車天橋邊緣，車尾緊貼石屎護欄，車頭嚴重損毀，旁邊多段鐵欄和路牌倒塌，情況驚險，相信肇禍一刻餘勢未了，剷上行人安全島，衝到行車天橋邊緣撞向石壆始停下。（網上影片截圖）

城巴發言人表示，昨日（27日）晚上約8時30分，城巴一輛往華富（中）方向的41A號線巴士，在南風道與黃竹坑道交界涉及一宗交通事故，4名巴士乘客及車長受傷。事故中，另有3輛車輛受損。城巴向受事故影響的乘客致以慰問，公司正嚴肅跟進事件及配合警方調查。城巴已即時暫停涉事車長的駕駛職務。

一名女子站在附近安全島，操普通話表示「嚇死人了」、「全部都爛掉」、「很嚴重」，現場碎片四散。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）