一名香港女子周二（24日）在社交平台Threads發文，聲稱因特區護照中間「憑空消失」4頁，在日本入境時被拒並遭原機遣返，事主其後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經調查後，昨日（26日）拘捕該名27歲女子及其34歲男友，指他們涉嫌沒有合法授權而改動該特區護照等罪。



該對男女今晚（27日）獲准保釋，於晚上約9時10分離開將軍澳入境處總部，徒步前往港鐵將軍澳站，全程不發一言。



入境處經調查後展開執法行動，於11月26日拘捕涉案男女。（資料圖片/梁偉權攝）

非法改護照｜4日案情急轉 地產女由喊冤變被捕 一文看事件始末

11月24日：發Threads喊冤 護照缺頁遊日慶生夢碎

被捕女子周二（11月24日）於社交平台Threads發文「警世」，指自己於11月24日正日生日，滿心歡喜飛往日本展開一星期生日之旅，豈料入境時竟被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4頁。事主當場被拒入境並安排原機返港，機票、酒店及假期全數「泡湯」。

被捕女子於周二（11月24日）在Threads發文指護照漏頁。（Threads）

11月25日：到入境處了解 被質疑是人為改動

她周三（11月25日）親身到入境處了解情況。惟入境處指出，經詳細檢視涉事的特區護照後，發現懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查。女事主隨即再就事件發文，澄清「非常肯定從未人為損毀過該本護照」，希望透過官方鑑定，釐清缺頁究竟屬於印刷問題抑或人為因素。

被捕女子11月25日去入境處查詢後，被處方懷疑人為改動，她之後再發文回應。（Threads）

入境處調查行動組總入境事務主任鄧偉業周四（11月26日）晚交代案情時指，早前有市民在網上社交媒體聲稱其特區護照有缺頁情況，並聲稱在外地遣返香港時，在機場有入境處人員向其聲稱是出廠瑕疵。這名香港居民昨日親身前往入境處旅行證件組別，聲稱其特區護照有缺頁情況，令外遊時被遣返香港，所以要取消行程並損失旅費。

及後，當事人再指從未有入境處人員向她表示護照缺頁屬出廠瑕疵。人員經檢查後，初步懷疑是經人為改動，覺得有可疑，於是交由執法部調查。當中包括為當事人錄取口供、檢取護照及證物，核查使用情況及外遊紀錄。鄧偉業續指，根據紀錄這本護照於2018年簽發，當事人多年出入不同地方均沒有發現問題，據知，曾使用過該護照前往台灣、韓國及泰國等地。

入境處經調查後展開執法行動，於11月26日拘捕涉案男女。（資料圖片/梁偉權攝）

入境處事後交由政府化驗所化驗，證實該本護照曾被人為改動，內頁亦遺留紙碎殘留物。據了解，報告於周四（26日）傍晚6時許有結果，調查行動組人員展開執法行動，在藍田平田邨平真樓拘捕一男一女香港居民，分別34歲及27歲，情侶關係，報稱任職網絡維修工人及地產代理，涉嫌沒有合法授權改動旅行證件、管有及使用非法改動的旅行證件及誤導入境處事務隊人員。入境處表示，整個行動仍在進行當中，不排除有更多人被捕。

入境處：每本護照經人手覆檢 確保封面及內頁完整

入境處表示，作為負責簽發及審批香港特別行政區護照（特區護照）的政府部門，一直高度重視特區護照的品質，並加入多項高階防偽技術，在國際間享有高認受性。特區護照的簽發程序由一套特別設計的電腦系統監察和控制，特區護照內的個人資料頁，全部均在入境處的旅行證件印製中心內印製，而該中心位於入境處總部大樓，受嚴密的保安措施及設備所監察。

除經電腦系統鑑定品質外，每一本特區護照亦會由職員人手覆檢，當中包括檢查特區護照封面及內頁的完整性，確保特區護照品質符合標準後，特區護照才會送往領證中心供申請人領取。

香港特區護照。（資料圖片）

為何護照不可以「漏頁」？

根據國際民航組織（ICAO）Doc 9303 機讀旅行證件標準，所有合資格護照的內頁均具備嚴格的裝訂序號與暗記防偽技術。香港特別行政區護照一般分為32頁（普通版）與48頁（加厚版），所有內頁均印有連續的頁碼與特製水印，一旦證件在印刷或釘裝工序中出現「跳頁」或「缺頁」，即便外觀縫線完好，在各國邊境審查系統中均會被自動定性為「殘缺或被竄改之無效旅行證件（Invalid/Mutilated Travel Document）」。

日本出入國在留管理局的審查官在核對旅客身份時，若發現護照頁數不完整，有法定職責即時中止入境程序並拒絕核發上陸許可。