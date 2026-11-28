香港著名作家潘國靈本周三（25日）離世，終年56歲。潘國靈的家人今日（28日）在社交媒體發文，感傷潘國靈離世，但相信「他的創作與心血仍是活的，一切將會延續下去」，並感謝各界對他的關愛與支持，讓其文字及作品能夠被看見與欣賞。



潘國靈家人在Facebook發文，感謝各界對潘國靈的支持及對家人的慰問。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

帖文稱，潘國靈於2026年11月25日離開了，「心裡萬分不捨，願他在另一個世界安好」；又指潘「行事低調，一生待人真誠和善，對藝術的極致追求始終如一。他一直愛惜身體，渴望繼續寫作下去，寫至油盡燈枯的一天。即使在惡疾折磨、努力抗病的日子裡，他依然堅持寫作，用盡全力燃燒生命，將一生奉獻給藝術。他抱持著向死求生的態度努力存活，飽受折磨至最後一刻身體方才尋求解脫。」

潘國靈的家人又感謝各界一直以來對潘國靈的關愛與支持，讓他的文字及作品能夠被看見與欣賞。家人相信，潘國靈雖然離開了，「但留下的創作與心血仍是活的，一切將會延續下去，他的作品亦將永遠陪伴我們。」

潘國靈離世，台灣出版社聯合文學發文致哀。（聯合文學）

聯合文學較早前發文致哀。（聯合文學）

聯合文學引著作悼念：文字猶存，作品仍是活的

台灣出版社「聯合文學」本周三在社交平台發文公布死訊並致哀，指潘國靈日前已將作品版權託付予該社，未來將持續推動其作品。帖文又引述潘國靈今年出版的散文集《時間的灰燼》中一句「是在這境況下我仍寫下去，寫至生命盡頭」，送別這位香港文壇重要作家。

帖文提及，潘國靈今年推出的散文集《時間的灰燼》收錄了他悼念已故香港作家西西與劉以鬯的文章，亦有他在病中的自述。聯合文學特別節錄書中三段文字送別潘國靈。

「人去了無法再見，但文字猶存，作品仍是活的，並且會一直延續下去」——〈「遇見」西西〉

「都說有心理準備，然而燈滅一刻忽至，噗的一聲，心裡還是開了一洞」——〈劉以鬯，半杯咖啡時光〉

「是在這境況下我仍寫下去，寫至生命盡頭」——〈母之門括弧〉

作家潘國靈本周三（11月25日）凌晨在北角高處墮下身亡，終年56歲。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

著書逾二十種 曾獲香港文學雙年獎及年度最佳藝術家獎

潘國靈1969年生於香港，身兼小說家及散文作家，著有小說、散文、詩集及城市論集等二十餘種。他於2006年獲亞洲文化協會頒發「利希慎基金獎助金」，翌年赴紐約遊學並參加愛荷華大學「國際寫作計劃」；其作品曾獲香港文學雙年獎、香港書獎等獎項，並於2011年獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」。

歷年主要著作包括：

小說：《石頭島及最初的人》（2026）、《身體變奏曲》（2024）、《離》（2021）、《寫托邦與消失咒》（2016）、《靜人活物》（2013）、《親密距離》（2010）、《失樂園》（2005）、《病忘書》（2001）、《傷城記》（1998）

散文集：《時間的灰燼》（2026）、《總有些時光在路上》（2022）、《回頭我就變了一根浮木》（2021）、《消失物誌》（2017）、《七個封印》（2015）等

詩集及城市論集：詩集《時間跨不過洞兒》（2025）、城市論集《事到如今》（2021）等

潘國靈上月推出最後的作品《時間的灰燼》。（Facebook圖片）

11月25日凌晨5時許，警方接獲北角長康街嘉安苑保安報案，指一名男子昏迷倒臥於馬路中央，救護員趕抵將其送院搶救，惜終告不治。其後證實死者為56歲香港著名作家潘國靈，現場檢獲遺書，不排除因多年頑疾纏身厭世輕生。

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