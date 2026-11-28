屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架今午（28日）起火，消防升起雲梯、動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約35分鐘後將火救熄。涉事大廈多層均屬於一間洗衣廠，起火後有逾200名工人自行疏散，各人坐滿石排頭遊樂場足球場看台。有工人透露當時「外面竹棚著火，啲煙滾入去」，其間未有聽到火警鐘鳴響，他與工友在廠長帶領下有序疏散。他又指，廠方上月剛進行過火警演習。



消防處回覆《香港01》查詢時表示，本月3日曾巡查涉事大廈，確定其消防裝置及設備在有效操作狀態；今日現場資料顯示，事發時沒有人啟動手動火警鐘掣，所以火警鐘並沒有響起。



工人指事發突然，濃煙湧入車間後，由廠長等人安排及帶隊有序撤離。（羅日昇攝）

有工人向《香港01》記者表示，涉事大廈內設有主要清洗酒店物品的洗衣廠，大廈多個樓層均屬該廠使用，全公司估計有約300名員工，包括本地、內地、巴基斯坦等不同族裔的工人；今日事發時相信亦有逾200人開工。

他形容事發突然，外牆竹棚起火後，濃煙湧入車間，當時不覺有火警鐘響聲，但廠長等人發現起火後，隨即安排及帶隊有序疏散，過程未有混亂。

涉事大廈內設有主要清洗酒店物品的洗衣廠，事發時估計有逾200名員工開工，各人疏散到附近足球場。（羅日昇攝）

工人：大廈搭棚兩三年曾起火 洗衣廠上月剛做火警演習

該工人透露，據悉當時有裝修人員進行外牆打磨工程，相信最先是3樓外牆起火；又稱有關外牆棚架已搭設約兩至三年，過往亦曾發生火警，廠方上月也進行過火警演習。現場消息指，大廈早前更換過棚網。

他又稱，打磨工程與洗衣廠無關；目前員工正等候公司通知安排，視乎情況再決定何時復工。

翻查資料，過往亦曾有市民拍攝到建築物發生火警時，火警鐘沒有鳴響。有專家指出，火警鐘有區分自動響鬧和需手動啟動的種類，手動火警鐘需用手或附帶的小錘擊碎玻璃罩，再按下內裏的按鈕啟動，才可令火警鐘響起。

消防：事發時無人啟動火警鐘掣 故警鐘無響

消防處今晚回覆《香港01》查詢時亦指出，根據現場資料所得，今日事發時沒有人啟動手動火警鐘掣，所以火警鐘並沒有響起。

處方又指，曾於2026年11月3日在代號「前哨」的特別巡查及執法行動中，到利通工業大廈巡查，確定其消防裝置及設備在有效操作狀態。此外，該大廈已於2026年4月1日完成年度檢查，所發現的欠妥事項已於同年4月29日完成執修。

消防在今午2時05分接報，指建旺街4號利通工業大廈外牆棚架起火，先後派出搜救隊、並動用一條喉及一隊煙帽隊，升起雲梯救援，火勢至約35分鐘後、於下午2時40分救熄。有片段顯示大廈外牆棚架起火的情況，淺綠色外牆棚網被燒出大面積破洞，露出竹棚結構，棚網邊緣亦可見多個小破洞與燻黑痕跡；破洞位置竄出紅色火光。

大廈旁有多輛消防及救援車輛停泊戒備，現場有消防升起雲梯，近距離以水柱射向起火棚架方向灌救。另外，在大廈地面位置，影片拍攝到多名消防員進入大廈內，大量濃煙沿棚架向上席捲半空，消防在地面亦開喉射水。

火警期間約200人疏散，有救護車在場戒備，幸事件中無人受傷；起火原因有待調查。另外，屋宇署亦派員到場視察。

天文台於今日（28日）上午6時00分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。