富景花園火｜居民指火警鐘遲響　專家：警鐘需人手啟動非自動感應

今午（6日）小西灣富景花園商場平台發生火警，有網上影片拍得事發一刻，有居民驚呼「乜警鐘無響嘅？」，亦有人稱「熄咗（火）先響！」據了解，現場的火警鐘需要手動啟動，並非自動響鬧 。香港工程學會—消防分部事務委員工程師李定強稱，手動火警鐘需用手或附帶的小錘擊碎玻璃罩，再按下內裏的按鈕啟動。



他續稱，明白市民在這段時期會比較擔心，但亦毋須過份憂慮火警鐘問題，因為警鐘每年都會進行年檢，一般來說「唔容易壞」。如市民真的有疑慮，可以要求大廈物管勤做檢測，他建議半年或每季做一次，甚至每個月做一次以解除疑慮。



小西灣富景花園商場1樓一個平台位置懷疑有雜物、紙皮起火，冒出大量濃煙。（Threads／ladyjagabee）

李定強稱，手動火警鐘配置手動火警觸發裝置，通常該掣會裝在鄰近消防喉轆；如在新落成樓宇內則會裝在走火通道進入樓梯之前的位置；操作方法是用手或附帶的小錘擊碎玻璃罩，然後按下內裏的按鈕，即可啟動火警鐘。這種傳統手動火警鐘，在住宅大廈及商業樓宇中非常普遍。

所謂的自動火警鐘，則多數設於裝有自動灑水系統、煙霧感應器及熱感應器等位置。當有火燒着灑水系統的灑水頭，有水噴出後，流水檢測器感應到有水流動時，就會自動將火警訊號送去消防控制面板，面板就會響起火警鐘，變相就像自動一樣。而一些酒店及醫院，會安裝煙霧感應器，有煙時就會傳訊號到消防面板，警鐘便會響。

李定強指出，現時新建的商場一般會起高兩層，假如火勢沒有「燒爆」灑水頭，就觸發不到自動系統，屆時亦要靠人手按手動火警掣，才可令警鐘響起。

消防及警方接報到場調查。（threads／yu_h_hi）

李定強指出，根據法例要求，大廈業主或物管公司每12個月都要做一次年檢，要找持牌消防承辦商，檢查大廈所有消防系統，之後要向消防處提交報告。若市民有疑慮，亦可以要求物管多做檢測及檢查，但正常來說，如果系統保養得宜，就不應該容易出現問題。

他表示，明白市民這段時期都十分擔心，但毋須過分憂慮：「雖然樣樣嘢都有機會壞，但最緊要都係定期檢測。」市民可與大廈物管討論，有沒有需要「密啲做」，如半年或每季作檢查，會相對穩陣。如市民真的有擔心，可以要求每個月做一次檢測以解除疑慮。