屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架今午（28日）起火，消防升起雲梯、動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約35分鐘後將火救熄，現場逾200人自行疏散。有片段拍攝到，火警期間有人向起火的棚竹和棚網潑水、噴滅火筒試圖撲火。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受《香港01》電話訪問指，留意到現場火勢無迅速蔓延，且棚竹結構完整，相信棚網具備阻燃性能。他強調，阻燃棚網不等於防火或完全無法被燃燒，一旦出現持續不滅的大火、高溫熱能，或者直接接觸棚網的熱工序，任何材料都會燒著並熔化。此外，如果棚網長期日曬雨淋，曝露於油煙及灰塵環境之中，阻燃性能會被削弱。如果施工環境非常惡劣，承建商應每半年主動更換棚網。



屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，棚網被燒穿並竄出火光。（Threads@me_time_nest）

何：不合規棚網難慳錢 料承建商不會鋌而走險

何炳德指，看完事發影片後，他觀察到棚網「無話燒到含含聲」，火勢無一路蔓延至周圍，而且竹枝的框架亦無被燒得面目全非。他相信現場使用的棚網具備阻燃性能、經過檢測並備有出廠證明書的棚網，相關手續亦應齊全。

棚網新標準生效後，他指出承建商使用不合規格的棚網的風險非常大，承擔的後果也很嚴重，亦涉及刑事責任，故認為：「我覺得佢唔夠膽用啲平呢、慳唔到咩錢，又要付出當相當沉重嘅代價，所以我唔相信有人會鋌而走險，如果佢真係夠膽去用啲唔合規格嘅棚網，好話唔好聽，真係抵佢死。」

阻燃≠防火 僅防短暫及細小火源

何炳德表示，留意到火警現場有人質疑：「用咗防火網點解仲會著火？」他藉機會再三向業界及公眾澄清，阻燃並不等於防火或完全無法被燃燒。具備阻燃性能的棚網，是由普通網加上阻燃粒子或阻燃劑製成，能夠令棚網不易起火，及延緩燃燒和蔓延的速度。

他強調，阻燃網只能防範較短暫及細小的火源，例如煙頭、零星的電焊火花；一旦出現持續不滅的大火、高溫熱能，或者直接接觸棚網的熱工序，任何材料都會燒著並熔化。即使是金屬或鋼材，如果溫度過高，亦毫無二致。

棚網日曬雨淋、積油煙灰塵 削阻燃性能易引火警

何炳德續指，阻燃棚網的阻燃效能有時效性，如果現場位置長期日曬雨淋、已懸掛超過一年；現場周圍有煙囪、廚房排氣管對棚網噴油煙，或工廈內部有產生大量灰塵，當棚網表面積滿了塵埃或油煙時，便較易引起火警，「就算佢幾阻燃都好，一點就著，就唔關個網本身事喎，係因為現場環境會影響到阻燃性能。」

他亦表示，根據屋宇署發出的《註冊承建商作業備考85》，若外牆棚架持續使用，註冊承建商必須每12個月或之前主動重新抽取棚網樣本進行阻燃測試，並將測試報告提交予屋宇署。據他了解，涉事工程的棚架已經搭建近一年多。如果棚架周遭的環境如上述般惡劣，他認為不用等到「夠期」才更換棚網，甚至每半年便應主動更換。此外，若棚架上堆滿雜物、油漆、天拿水等易燃物品，同樣非常危險，亦會削弱阻燃效果。

何炳德建議，若涉事現場較大塵或棚網擺放的時間較長，承建商換上全新棚網會較為妥當。他補充道，是日天氣非常乾燥，屯門區的相對濕度只有約百分之二十多，天文台發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。至於火警原因尚有待警方及消防調查。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

新標準分3種棚網製作方法 燃燒時間不得多於2及4秒

屋宇署採用的最新版本棚網國家安全標準GB 5725-2025《墜落防護安全網》，由國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會去年8月推出，今年9月1日生效，以取替舊版本GB 5725-2009。屋宇署於同日開始採用，要求本地承建商確保棚網需交由實驗室，按新版本要求進行測試。

舊版本中，沒有將棚網分類，不分種類劃一規定縱橫方向的續燃、陰燃時間不得多於4秒。新版本則增加結構設計標準，按照棚網製作方法區分成3種棚網，包括浸漬塗覆棚網、膠合編織棚網，以及拉絲經編棚網。

此外，亦將棚網分成兩種阻燃標準，膠合編織及拉絲經編棚網燃燒時間不得多於4秒，另一種則是浸漬塗覆棚網，燃燒時間不得多於2秒。

棚網陷火海，棚架燒至熏黑。（小紅書截圖）

消防在今午2時05分接報，指建旺街4號利通工業大廈外牆棚架起火，先後派出搜救隊、並動用一條喉及一隊煙帽隊，升起雲梯救援，火勢至約35分鐘後、於下午2時40分救熄。有片段顯示大廈外牆棚架起火的情況，淺綠色外牆棚網被燒出大面積破洞，露出竹棚結構，棚網邊緣亦可見多個小破洞與燻黑痕跡；破洞位置竄出紅色火光。火警期間約200人疏散，有救護車在場戒備，幸事件中無人受傷；起火原因有待調查。另外，屋宇署亦派員到場視察。

有洗衣廠工人透露當時「外面竹棚著火，啲煙滾入去」，其間未有聽到火警鐘鳴響，他與工友在廠長帶領下有序疏散。他又指，廠方上月剛進行過火警演習。

涉事大廈內設有主要清洗酒店物品的洗衣廠，事發時估計有逾200名員工開工，各人疏散到附近足球場。（羅日昇攝）

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，消防趕至救熄，並持續射水降溫。（羅日昇攝）

棚網陷火海，火光熊熊，濃煙席捲半空（Threads圖片）

棚網燒穿露竹棚火屑飄落，消防架雲梯撲火。（Threads flwsomwin.pt4bowie）

天文台於今日（28日）上午6時00分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。