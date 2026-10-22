宏福苑｜棚網國標新版收緊阻燃要求　屋宇署已跟隨　業界：更安全

大埔宏福苑大火獨立委員會今早（22日）向特首李家超提交調查報告，而自去年11月26日大火以來，棚網的燃燒速度以及是否阻燃引起關注。國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會《墜落防護安全網》國家標準今年9月1日生效，香港屋宇署同日起跟隨內地的棚網標準。

該新版標準按照製作方法區分成3種棚網，包括浸漬塗覆棚網、膠合編織棚網，以及拉絲經編棚網，並按照其製作方法分成兩種阻燃標準。有香港搭棚工會代表指，內地區分棚網阻燃標準的做法較嚴謹，新證明書需列明製作方式能讓承辦商有多個選擇。



屋宇署於9月1日跟隨內地的棚網標準，按照製作方法區分成3種棚網。（資料圖片/方承恩攝）

區分3種棚網製作方法 分兩種阻燃標準

屋宇署採用的最新版本棚網國家安全標準GB 5725-2025《墜落防護安全網》，由國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會去年8月推出，今年9月1日生效，屋宇署於同日開始採用，要求本地承建商確保棚網需交由實驗室，按新版本要求進行測試。

舊版本中，沒有將棚網分類，不分種類劃一規定縱橫方向的續燃、陰燃時間不得多於4秒，而新版本則增加結構設計標準，按照棚網製作方法區分成3種棚網，包括浸漬塗覆棚網、膠合編織棚網，以及拉絲經編棚網。

此外，亦將棚網分成兩種阻燃標準，膠合編織及拉絲經編棚網燃燒時間不得多於4秒，另一種則是浸漬塗覆棚網，燃燒時間不得多於2秒。

棚網分成兩種阻燃標準，膠合編織及拉絲經編棚網燃燒時間不得多於4秒，另一種則是浸漬塗覆棚網，燃燒時間不得多於2秒。（資料圖片/方承恩攝）

新版本標準亦規定，棚網生產商需列明棚網的使用方法、製造工藝、產品規格尺寸和級別，即承建商可透過棚網的生產證書分辨棚網種類。此外，安全網耐衝擊性、耐貫穿性、耐候性、「斷裂強力×斷裂伸長」的測試方法亦有更改。

內地區分棚網做法更安全 何炳德建議政府加強抽驗

港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受《星島日報》訪問指，浸漬塗覆棚網在日照下容易褪色，阻燃性質亦揮發得較快，材質亦會變得較脆弱，內地當局區分浸漬塗覆棚網和拉絲經編棚網，對前者採取較嚴謹的阻燃標準，是更安全的做法。

何炳德指，內地當局區分浸漬塗覆棚網和拉絲經編棚網，對前者採取較嚴謹的阻燃標準，是更安全的做法。（資料圖片）

何炳德表示，與過去棚網的證明書只需標示合格不同，但新證明書需列明製作方式，香港的檢測中心可因應棚網種類作不同化驗，承建商亦可因應棚網種類作不同使用，例如常有日照的牆可用拉絲（棚網），沒有日照的牆可用浸藥水（棚網），承建商有多個選擇空間。何炳德稱，新版本實行已一個多月，棚網供應和工人實際工作與過去無分別。