網上今日（28日）流傳一段車cam片段，拍攝得一輛校巴駛經屯門掃管笏一迴旋處時，未有在「讓線」停車，而是未有減速、直接駛入迴旋處，迫使已在迴旋處內的Cam車減速讓校巴先行。



片段隨後在網上引起關注。由於當時車上載有多名學童，不少網民紛紛留言批評涉事司機駕駛態度，並呼籲事主保存片段向警方及相關學校反映。



Cam車駛近連接青山公路大欖段與掃管笏段的迴旋處。（Threads @asiaidiotdrivers）

片段顯示，事發時Cam車正在連接青山公路大欖段與掃管笏段的迴旋處內行駛，其間一輛黃色「學校私家小巴」從青山公路掃管笏段駛至，沒有在讓線稍停，而是直接高速駛入迴旋處。Cam車隨即急煞收慢讓其先行。

校巴士未有未有在迴旋處讓線停下，反而直駛入迴旋處，車涉事校巴其後沿道路離開迴旋處，往小欖方向行駛，Cam車則一直在後方尾隨。片段所見，校巴直駛入迴旋處時幾乎與Cam車碰撞，當時車上載有多名學童，過程令旁觀者捏一把冷汗，片主在帖文嘆「你（校巴）成車學生」。

校巴離開迴旋處後往小欖方向行駛。（Threads @asiaidiotdrivers）

網民憂學童安全 促片主向警方舉報及通知校方

片段引起網民熱議，一面倒關注車上學童的安全。有人形容司機駕駛「瘋狂校巴」，「車住咁多小朋友都亂咁揸」、「危險駕駛」；亦有人指校巴載着學童上路應更有使命感，切勿罔顧安全。另有網民呼籲樓主不要怕麻煩，盡快向1823或警方舉報，甚至通知所屬學校跟進，以免釀成意外，「希望學校知道，請了個馬路炸彈」。

片段所見，校巴車窗內有多名學童。（Threads @asiaidiotdrivers）

根據運輸署《道路使用者守則》，駛近迴旋處時，應減慢車速；駛入迴旋處時，除非有道路標記另作指示，否則應讓路給迴旋處內從右方駛來的車輛。如前路無阻，應繼續向前駛，但看見出口受阻時，不要駛入。當駛近出口時，提防並禮讓在你面前越過的車輛，特別是有意在該出口駛出迴旋處的車輛。