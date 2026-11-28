屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架今午（28日）起火，大廈外牆棚網一度被燒出一個大洞，外露的竹枝夾雜火光，令網民質疑其防燃成效。



屋宇署回覆《香港01》查詢指，今日（28日）火警後隨即派員到場跟進事件。上址大廈外牆正透過「小型工程監管制度」進行外牆的修葺工程。根據署方紀錄，工程於棚網上架前，註冊承建商已按《註冊承建商作業備考》85的相關要求進行採樣，並經由認可實驗室測試，確認符合認可的阻燃標準。屋宇署人員於7月及10月曾到上址視察，並無發現工程有明顯違規情況。



另外，經視察後，屋宇署人員認為大廈整體樓宇結構沒有明顯危險。但為安全起見，署方已向項目註冊承建商發出停工令。



屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，棚網被燒穿並竄出火光。（Threads@me_time_nest）

屋宇署強調，一向就棚架上的防護物料實施嚴格的阻燃標準要求，就是次火警事故，署方正進行調查，若發現有人違反《建築物條例》的規定，會嚴肅處理，包括考慮提出檢控或進行紀律處分。

棚網新標準分3種製作方法 燃燒時間不得多於2及4秒

屋宇署採用的最新版本棚網國家安全標準GB 5725-2025《墜落防護安全網》，由國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會去年8月推出，今年9月1日生效，以取替舊版本GB 5725-2009。屋宇署於同日開始採用，要求本地承建商確保棚網需交由實驗室，按新版本要求進行測試。

舊版本中，沒有將棚網分類，不分種類劃一規定縱橫方向的續燃、陰燃時間不得多於4秒。新版本則增加結構設計標準，按照棚網製作方法區分成3種棚網，包括浸漬塗覆棚網、膠合編織棚網，以及拉絲經編棚網。

此外，亦將棚網分成兩種阻燃標準，膠合編織及拉絲經編棚網燃燒時間不得多於4秒，另一種則是浸漬塗覆棚網，燃燒時間不得多於2秒。

屋宇署《註冊承建商作業備考85》

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德早前接受《香港01》訪問表示，影片棚網「無話燒到含含聲」，火勢無一路蔓延至周圍，而且竹枝的框架亦無被燒得面目全非，相信現場使用的棚網具備阻燃性能、經過檢測並備有出廠證明書的棚網，相關手續亦應齊全。

他留意到火警現場有人質疑：「用咗防火網點解仲會著火？」他藉機會再三向業界及公眾澄清，阻燃並不等於防火或完全無法被燃燒。具備阻燃性能的棚網，是由普通網加上阻燃粒子或阻燃劑製成，能夠令棚網不易起火，及延緩燃燒和蔓延的速度。

棚網陷火海，火光熊熊，濃煙席捲半空（Threads圖片）

消防在今午2時05分接報，指建旺街4號利通工業大廈外牆棚架起火，先後派出搜救隊、並動用一條喉及一隊煙帽隊，升起雲梯救援，火勢至約35分鐘後、於下午2時40分救熄。有片段顯示大廈外牆棚架起火的情況，淺綠色外牆棚網被燒出大面積破洞，露出竹棚結構，棚網邊緣亦可見多個小破洞與燻黑痕跡；破洞位置竄出紅色火光。火警期間約200人疏散，有救護車在場戒備，幸事件中無人受傷；起火原因有待調查。另外，屋宇署亦派員到場視察。

有洗衣廠工人透露當時「外面竹棚著火，啲煙滾入去」，其間未有聽到火警鐘鳴響，他與工友在廠長帶領下有序疏散。他又指，廠方上月剛進行過火警演習。

涉事大廈內設有主要清洗酒店物品的洗衣廠，事發時估計有逾200名員工開工，各人疏散到附近足球場。（羅日昇攝）

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，消防趕至救熄，並持續射水降溫。（羅日昇攝）

天文台於今日（28日）上午6時00分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。