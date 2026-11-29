ADHD男童被拒家門｜心理學家:患者家長或無措 謹記3步免走向極端
一名就讀小六、疑患有過度活躍症（ADHD）的男童，稱因在學校玩水樽倒瀉水，事後遭父親趕出家門逾3小時。即使他返家道歉，仍被拒絕入屋，只能在屋邨公園獨自哭泣，街坊獲悉後報警求助。警方經調查及翻查閉路電視，證實一名11歲男童於當晚在屯門和田邨被51歲父親罰站走廊後，曾兩度獨自離開大廈並在公園逗留，期間未受父親監督。警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕男童父親，男童送往屯門醫院檢查，個案將轉介社署跟進。
香港心理學會註冊輔導心理學家方婷接受《香港01》電話訪問指，能從新聞中窺探家長的負面情緒和無助，惟其行為會對孩子構成心理層面的影響，長期的壓力可能令其走向抑鬱焦慮或具攻擊性的極端。她向患者家長提供3個可行建議，包括先管理情緒、理解子女非故意反叛，並以溝通代替說教或命令，讓孩子有「選擇的空間」。
方婷表示，患ADHD的兒童通常分為三種類型，包括不專注型（Inattentive）、過度活躍及衝動型（Hyperactive / Impulsive）以及混合型。患者的大腦前額葉發展較緩慢，導致情感表達、衝動控制等方面會明顯較同齡的人弱。待他們長大成人後，即使沒有服藥或接受治療，情況似獲大幅改善，緣於其大腦開始慢慢發展、成熟，並與他人同步。她推測，男童玩水樽或因他當時身處較沉悶的環境中，故想擺弄一下物品。
心理學家：理解家長痛苦 惟行為恐令孩子走向極端
方婷說，從這則新聞中，她看到案中父親的痛苦。舊時代的家長對ADHD並不了解，確實會打罵小朋友，責怪他們不專心讀書、經常惹麻煩。現時，他們普遍知悉社會不容許體罰，但面對孩子闖禍後的頻繁投訴，不知如何是好，結果同樣累積很多負面情緒。她猜測，男童父親可能想有私人空間冷靜，卻找不到一個好的處理方法，便把孩子拒之門外，或許不是純粹想罰他流落街頭。
然而，此行為會對孩子構成心理層面的影響。她解釋，在依附關係方面，兒童在未成年前，均希望照顧者對自己有所回應，並在犯錯後在旁教導而不是放棄自己。「我唔理你啦，你自己諗掂佢啦」這種做法，會影響孩子將來對人際依附的信心；長期的壓力不單幫不到他們，反而可能加深其情緒調節和認知發展的問題，並導致兩個極端。
一邊廂是孩子會變得壓抑，長大後便認為「求救係無用、我就係無用」，容易抑鬱焦慮、不相信別人；另一邊廂是或會變得具攻擊性，因為他不懂得、也無人教他如何表達，便透過發脾氣、搗亂等行為來宣洩情緒，存在相當大的危機。
家長謹記先處理情緒 再處理問題
她藉機會同理這些家長的困擾，並提供3個建議。首先，家長需照顧好自己的情緒；第二，理性上明白小朋友不是故意要反叛，或與你作對；他們大腦前額葉需較長時間發展，大概要到20多歲，邏輯思維、情緒或自我控制能力才會改善，而每個個案的時間長短和嚴重程度上存在差異，「佢唔係特登想去曳，真係控制唔到，係佢嘅condition（病況）嚟。（家長要）同自己和解，首先唔好咁忟憎去面對一啲佢好難做到嘅嘢。」
第三，雙方應就行為溝通，家長不要急於說教，或命令他們以某一種方法處理。以玩水樽倒瀉水為例，應先讓小朋友表達做出行為當下的原因，彼此理解情緒與行為之間的關聯性。假設他是因「我好悶，所以要搵嘢嚟做」，便再針對「悶」去解決，例如用紓壓玩具（fidget toys）或靜觀瓶（mindfulness jars）幫助他靜下心來專注，讓孩子有「選擇的空間」，不一定以單一、或會影響他人的方式尋求慰藉。小朋友在商量的過程中，亦能覺察「我有呢啲情緒，而我係有選擇的」。
她補充，如果家長懷疑小朋友有ADHD傾向，建議先找教育心理學家評估。一般情況下，學校會察覺並主動向家長反映。如果確診，教育、臨床及輔導心理學家會從不同的角度和層面，協助患者進行行為練習或心理輔導，社工及輔導員亦會就家庭所遇的困難提供協助。
社交平台Facebook專頁「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置，發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。網民上前慰問，男童透露自己患有過度活躍症，當日在學校玩水樽時不慎倒瀉水在枱面及地上，老師通知家長後，父親「好嬲」，傍晚6時許將他趕出家門，兼且「唔俾（畀）佢食飯，水都唔俾（畀）飲」。
帖文續指，男童由傍晚6時至晚上10時期間，曾嘗試返回家門向父親道歉，求父親讓他回家，惟均遭拒絕；至晚上10時半左右，兩名好心街坊陪同男童再度上樓嘗試敲門，父親應門時僅稱：「唔好煩我啦……」男童隨即「耷頭」折返升降機大堂。
在場街坊見狀立即報警，等候警員到場期間，大廈保安曾一度嘗試帶同男童上樓，惟街坊指男童曾稱平日亦遭父親體罰，擔心他貿然入屋會捱打，遂大聲叫保安將男童帶回樓下，最終警員於晚上11時許到場了解跟進。發文者坦言：「希望男仔冇事。」
警查天眼揭男童兩度獨自離大廈 51歲父涉疏忽照顧被捕
消息指，涉事男童11歲，與51歲父親自2022年起居於屯門和田邨和彩樓。而男童自4歲起確診患有過度活躍症，需定期到屯門醫院接受治療。當日父親因男童在學校行為不當，懲罰他站在住所外走廊。直至當晚10時40分，有途人發現男童獨自在和彩樓外公園徘徊，因擔憂而報案。據知，警員到場尋獲男童，初步檢查並無發現表面傷勢，曾護送男童返家交由父親照料。
但警方進一步翻查閉路電視顯示，男童傍晚6時許曾獨自乘升降機下樓，至晚上10時02分返回家門外，遭父親拒絕入屋；男童於晚上10時許再度獨自離開和彩樓，在樓下公園逗留，期間一直未受父親監督。警方揭發男童曾兩度獨自離開大廈，並在公園逗留，遂以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕51歲父親。男童其後被送往屯門醫院檢查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。