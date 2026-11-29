一名就讀小六、疑患有過度活躍症（ADHD）的男童，稱因在學校玩水樽倒瀉水，事後遭父親趕出家門逾3小時。即使他返家道歉，仍被拒絕入屋，只能在屋邨公園獨自哭泣，街坊獲悉後報警求助。警方經調查及翻查閉路電視，證實一名11歲男童於當晚在屯門和田邨被51歲父親罰站走廊後，曾兩度獨自離開大廈並在公園逗留，期間未受父親監督。警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕男童父親，男童送往屯門醫院檢查，個案將轉介社署跟進。



香港心理學會註冊輔導心理學家方婷接受《香港01》電話訪問指，能從新聞中窺探家長的負面情緒和無助，惟其行為會對孩子構成心理層面的影響，長期的壓力可能令其走向抑鬱焦慮或具攻擊性的極端。她向患者家長提供3個可行建議，包括先管理情緒、理解子女非故意反叛，並以溝通代替說教或命令，讓孩子有「選擇的空間」。



香港心理學會註冊輔導心理學家方婷。（受訪者提供）

方婷表示，患ADHD的兒童通常分為三種類型，包括不專注型（Inattentive）、過度活躍及衝動型（Hyperactive / Impulsive）以及混合型。患者的大腦前額葉發展較緩慢，導致情感表達、衝動控制等方面會明顯較同齡的人弱。待他們長大成人後，即使沒有服藥或接受治療，情況似獲大幅改善，緣於其大腦開始慢慢發展、成熟，並與他人同步。她推測，男童玩水樽或因他當時身處較沉悶的環境中，故想擺弄一下物品。

心理學家：理解家長痛苦 惟行為恐令孩子走向極端

方婷說，從這則新聞中，她看到案中父親的痛苦。舊時代的家長對ADHD並不了解，確實會打罵小朋友，責怪他們不專心讀書、經常惹麻煩。現時，他們普遍知悉社會不容許體罰，但面對孩子闖禍後的頻繁投訴，不知如何是好，結果同樣累積很多負面情緒。她猜測，男童父親可能想有私人空間冷靜，卻找不到一個好的處理方法，便把孩子拒之門外，或許不是純粹想罰他流落街頭。

然而，此行為會對孩子構成心理層面的影響。她解釋，在依附關係方面，兒童在未成年前，均希望照顧者對自己有所回應，並在犯錯後在旁教導而不是放棄自己。「我唔理你啦，你自己諗掂佢啦」這種做法，會影響孩子將來對人際依附的信心；長期的壓力不單幫不到他們，反而可能加深其情緒調節和認知發展的問題，並導致兩個極端。

一邊廂是孩子會變得壓抑，長大後便認為「求救係無用、我就係無用」，容易抑鬱焦慮、不相信別人；另一邊廂是或會變得具攻擊性，因為他不懂得、也無人教他如何表達，便透過發脾氣、搗亂等行為來宣洩情緒，存在相當大的危機。

家長謹記先處理情緒 再處理問題

她藉機會同理這些家長的困擾，並提供3個建議。首先，家長需照顧好自己的情緒；第二，理性上明白小朋友不是故意要反叛，或與你作對；他們大腦前額葉需較長時間發展，大概要到20多歲，邏輯思維、情緒或自我控制能力才會改善，而每個個案的時間長短和嚴重程度上存在差異，「佢唔係特登想去曳，真係控制唔到，係佢嘅condition（病況）嚟。（家長要）同自己和解，首先唔好咁忟憎去面對一啲佢好難做到嘅嘢。」

第三，雙方應就行為溝通，家長不要急於說教，或命令他們以某一種方法處理。以玩水樽倒瀉水為例，應先讓小朋友表達做出行為當下的原因，彼此理解情緒與行為之間的關聯性。假設他是因「我好悶，所以要搵嘢嚟做」，便再針對「悶」去解決，例如用紓壓玩具（fidget toys）或靜觀瓶（mindfulness jars）幫助他靜下心來專注，讓孩子有「選擇的空間」，不一定以單一、或會影響他人的方式尋求慰藉。小朋友在商量的過程中，亦能覺察「我有呢啲情緒，而我係有選擇的」。

她補充，如果家長懷疑小朋友有ADHD傾向，建議先找教育心理學家評估。一般情況下，學校會察覺並主動向家長反映。如果確診，教育、臨床及輔導心理學家會從不同的角度和層面，協助患者進行行為練習或心理輔導，社工及輔導員亦會就家庭所遇的困難提供協助。

有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。

社交平台Facebook專頁「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置，發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。網民上前慰問，男童透露自己患有過度活躍症，當日在學校玩水樽時不慎倒瀉水在枱面及地上，老師通知家長後，父親「好嬲」，傍晚6時許將他趕出家門，兼且「唔俾（畀）佢食飯，水都唔俾（畀）飲」。

帖文續指，男童由傍晚6時至晚上10時期間，曾嘗試返回家門向父親道歉，求父親讓他回家，惟均遭拒絕；至晚上10時半左右，兩名好心街坊陪同男童再度上樓嘗試敲門，父親應門時僅稱：「唔好煩我啦……」男童隨即「耷頭」折返升降機大堂。

在場街坊見狀立即報警，等候警員到場期間，大廈保安曾一度嘗試帶同男童上樓，惟街坊指男童曾稱平日亦遭父親體罰，擔心他貿然入屋會捱打，遂大聲叫保安將男童帶回樓下，最終警員於晚上11時許到場了解跟進。發文者坦言：「希望男仔冇事。」

警方接報到場向男童了解情況。(「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」專頁圖片）

警查天眼揭男童兩度獨自離大廈 51歲父涉疏忽照顧被捕

消息指，涉事男童11歲，與51歲父親自2022年起居於屯門和田邨和彩樓。而男童自4歲起確診患有過度活躍症，需定期到屯門醫院接受治療。當日父親因男童在學校行為不當，懲罰他站在住所外走廊。直至當晚10時40分，有途人發現男童獨自在和彩樓外公園徘徊，因擔憂而報案。據知，警員到場尋獲男童，初步檢查並無發現表面傷勢，曾護送男童返家交由父親照料。

但警方進一步翻查閉路電視顯示，男童傍晚6時許曾獨自乘升降機下樓，至晚上10時02分返回家門外，遭父親拒絕入屋；男童於晚上10時許再度獨自離開和彩樓，在樓下公園逗留，期間一直未受父親監督。警方揭發男童曾兩度獨自離開大廈，並在公園逗留，遂以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕51歲父親。男童其後被送往屯門醫院檢查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。