港島筲箕灣滙豐銀行，據報有自動櫃員機發現可疑物件。今日（29日）下午1時許，有解款公司職員前往筲箕灣道306至310號、滙豐銀行處理自動櫃員機的現款時，在其中一部提款機的按鍵蓋掩位置發現可疑裝置，於是報警求助。警員調查後拆去一件可疑物件帶走。經警方及職員處理及檢查確定安全後，涉事提款機可繼續使用。警方正調查事件，列作「求警調查」。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，在提款機按鍵位置加裝可疑裝置，是常見的側錄或偷窺密碼手法之一。不法分子有機會藉此竊取客戶輸入的密碼，再配合其他裝置盜取卡資料。

據了解，可疑物被放在按鍵蓋掩。(林振華攝)

他呼籲市民切勿掉以輕心，建議可以考慮改用手機應用程式登入提款機，以「無卡提款」方式提取現金。使用此方法，就毋須在提款機上插入提款卡、及在按鍵上輸入密碼，從而減低密碼被側錄裝置竊取的風險。

如欲使用無卡提款，市民只需透過已認證的銀行手機應用程式進行身份認證，再按照提款機指示完成操作，便可更安全地提款。他提醒，使用手機應用程式時，亦應透過官方渠道下載，並啟用生物認證及雙重認證，加強戶口保障。

假如真的要用卡提款，方保僑提醒在使用提款機前，應先留意機身及按鍵蓋掩有否鬆動、凸起、或與其他提款機不同。如發現異常，應即時停止使用並通知銀行及報警。同時，他提醒市民輸入密碼時應以另一隻手遮擋，避免密碼被旁人或鏡頭窺見；提款後亦應盡快取回卡片及收據，並留意銀行戶口有否異常交易。

此外，他亦建議銀行加強推廣有關無卡提款安排，並加強對自助服務中心的日常巡查，特別是提款機及存款機等較常被動手腳的位置，配合閉路電視監察，盡早發現可疑裝置，保障客戶資金及個人資料安全。他認為，今次事件能及時發現及處理，銀行的主要服務運作如常，市民毋須過分恐慌，但必須提高警覺，養成使用前提早檢查的習慣。

涉事提款機為入門口位置左邊第二部。便衣警員到場調查後，用螺絲批拆除可疑物再帶走檢驗。(林振華攝)

往過警方曾接獲有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的案件，警方建議市民如使用櫃員機，應留意附近是否有可疑人士徘徊遊蕩；同時，盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，因為它們通常擺放得更為集中，受干擾的機會相對較小。

此外，警方提醒市民，養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，攝錄機便無法拍攝得所輸入的號碼。如發現有任何異常的物件附加於自動櫃員機，請即停止使用並通知警方。