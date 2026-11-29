天水圍懷疑有人闖入輕鐵路軌範圍「打卡」。Threads今日（29日）瘋傳帖文，可見兩名中年女子在輕鐵路軌步行，其中一人更張開雙手，踏在路軌上「展翅」；同行女子則緊隨其後，用手提電話協助拍照「打卡」。兩人身後欄杆掛有「嚴禁進入路軌」的危險告示牌，十分諷刺。據了解，現場位於天水圍天瑞站附近，屬後備路軌；《香港01》正就事件向港鐵查詢。



事件引起網民熱議，帖主戲謔「大地任我行」；有人亦稱「隔離（籬）咁大個禁止進入牌都照行入去影相，真係夠膽，唔係連累車長」。

兩名女子闖入輕鐵路軌，其中一人張開雙手踏在路軌上「展翅」；另一人則用手提電話協助拍照「打卡」。兩人身後欄杆掛有「嚴禁進入路軌」的危險告示牌。（Threads / stonelee0316）

翻查資料，過往不時發生市民闖入輕鐵路軌「打卡」的事件。去年10月9日，一名中年女子據悉在輕鐵路軌範圍，疑似曬陳皮，引起熱議。港鐵當時回覆指，片中地點為輕鐵大興(北)站後備月台路軌範圍，禁止行人進入，現場亦設置警告牌提醒公眾。

今年9月，輕鐵兆康站備用月台亦有一名女子站在輕鐵軌道中央「打卡」，港鐵報警。2024年8月，同樣有一對男女闖輕鐵兆康站路軌拍照，引起迴響。

根據《香港鐵路(西北鐵路)附例》，擅自進入輕鐵路軌範圍者最高可被罰款5,000元。港鐵提醒乘客注意安全，顧己及人，任何情況下都不應該擅自進入路軌範圍。