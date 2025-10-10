輕鐵路軌大媽曬陳皮片瘋傳！港男斥離譜　港鐵：闖路軌可罰$XXXX

秋日陽光好，正是曬陳皮的好日子，但也要看場合！本港網絡自周四（10月9日）起瘋傳1影片，顯示屯門有貌似中年女子於輕鐵路軌範圍疑似曬陳皮，目擊者拍片稱「（港鐵）可唔可以罰晒呢班人錢」。片段引來網民炮轟，「真係大開眼界」、「黐X線，住深山啦唔好害人」、「呢啲無文化真可怕」，又揶揄那些是「塵皮」、「拜拜國際大都會，完美回歸小漁村、小農村」。



港鐵回覆《香港01》查詢表示，於10月9日留意到相關片段，但不清楚發生時間，而輕鐵人員即時前往現場巡查，未見到有關情況或相關物品。港鐵指，片中地點為輕鐵大興(北)站後備月台路軌範圍，禁止行人進入，現場亦設置警告牌提醒公眾。港鐵提醒乘客注意安全，顧己及人，任何情況下都不應該擅自進入路軌範圍。違例者最高可被罰款5,000元。



有大媽被拍到在輕鐵路軌範圍曬果皮，而前方有警告牌警告該範圍不准行人進入。（threads＠random_tree_sleeping授權影片截圖）

相關片段最先被目擊港男上傳至threads帳號「random_tree_sleeping」，樓主指事發地點為屯門輕鐵大興（北）站3號月台，他發現有人疑似於路軌曬陳皮，故稱「（港鐵）可唔可以罰晒呢班人錢」。

大媽輕鐵路軌曬陳皮 目擊港男：有啲離譜

影片所示，現場設有警告牌，提醒若然擅自進入路軌範圍，可被罰款5,000元。不過有大媽無視警告牌，闖入並蹲在路軌範圍，細心整理地上果皮，疑為陳皮「曬太陽」，樓主拍片時不禁詫異稱「做乜鬼黐孖筋，咁都得㗎咩？有啲離譜」。

有大媽被拍到在輕鐵路軌範圍曬果皮，而前方有警告牌警告該範圍不准行人進入，違者可被罰5,000元。（threads＠random_tree_sleeping授權影片截圖）

路軌旁欄杆被人當作晾衫架，被掛上衣物、毛巾、環保袋等。（threads＠random_tree_sleeping授權影片截圖）

港男用膳後再經路軌 仍見鋪滿陳皮

樓主稍後在帖文的留言區再度上傳影片，他無奈表示「食完個飯返嚟仲曬緊，港鐵不如直接收X咗佢啲陳皮」。影片可見，涉事大媽雖然已離開現場，但路軌仍被鋪滿陳皮，而路軌旁邊的欄杆更被人當作晾衫架「公然曬衫」，掛上衣物、毛巾、環保袋等，未知是否屬同一大媽所為。

樓主用膳再經過軌，雖然涉事大媽已離開，但路軌仍然鋪滿陳皮。（threads＠random_tree_sleeping授權影片截圖）

路軌旁欄杆被人當作晾衫架，被掛上衣物、毛巾、環保袋等。（threads＠random_tree_sleeping授權影片截圖）

網民震驚斥污糟：會有人喺軌邊屙尿

片段震驚不少網民，甚至被轉載至其他社交平台，紛紛批評片中大媽行為，「報警啦」、「真係大開眼界」、「呢啲無文化真可怕」、「係要將自己放喺危險位置」、「住深山啦唔好害人」、「真係唔係好明，車來車去都污糟啦，仲食得落口？」、「路軌邊勁污糟，又會有人喺軌邊屙尿」。有網民則指該路軌甚少列車駛入，「這個後備站在大興北隔離，十年先有一次輕鐵入」，不過許多人仍回應，就算是這樣，都不應闖入路軌範圍內，以免發生危險。

網民揶揄陳皮變「塵皮」

有留言則揶揄陳皮變「塵皮」、「拜拜國際大都會，完美回歸小漁村、小農村」、「如果港鐵真係收晒啲陳皮，算唔算係港鐵收X」、「最危險的地方最安全」、「保安一流，實無人偷」，又笑稱「係隔籬擺檔，10蚊一次水槍射陳皮」、「嚴禁進入啫，無話嚴禁曬果皮」。

（「threads＠random_tree_sleeping」）