港島筲箕灣道一間滙豐銀行，今午（29日）揭發其中一部提款機的按鍵蓋掩位置發現可疑裝置，警方檢走調查。案件更多細節曝光。消息稱，今早9時許，有關櫃員機發出異常活動警報；滙豐銀行技術人員聯同另一職員，奉命前往檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，同時在櫃員機鍵盤上方發現一個微型攝影機，於是報警。



據了解，警方暫將案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」跟進。滙豐發言人表示，警方已到場並調查事件；由於調查仍在進行中，不宜進一步評論。



據了解，可疑物被放在按鍵蓋掩。(林振華攝)

案發於今日（29日）下午1時許，有解款公司職員前往筲箕灣道306至310號滙豐銀行處理自動櫃員機的現款時，在其中一部提款機的按鍵蓋掩位置發現可疑裝置，於是報警。就現場所見，理財易中心內有兩部提款機、一部存款機、一部入票機及一部打簿機；而涉事則為入門口方向左邊第二部提款機。

調查人員向解款公司職員查問了解事件，隨後用螺絲批，在涉事的提款機蓋掩上，拆去一件可疑物件，帶走調查。經警方及職員處理及檢查確定安全後，涉事提款機可繼續使用。警方正調查事件，列作「求警調查」，事件中暫未有人被捕、亦未清楚可疑裝置為何物。

涉事提款機為入門口位置左邊第二部。便衣警員到場調查後，用螺絲批拆除可疑物再帶走檢驗。(林振華攝)

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，在提款機按鍵位置加裝可疑裝置，是常見的側錄或偷窺密碼手法之一。不法分子有機會藉此竊取客戶輸入的密碼，再配合其他裝置盜取卡資料。

涉事提款機為入門口位置左邊第二部。(林振華攝)

過往警方曾接獲有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的案件，警方建議市民如使用櫃員機，應留意附近是否有可疑人士徘徊遊蕩；同時，盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，因為它們通常擺放得更為集中，受干擾的機會相對較小。

此外，警方提醒市民，養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，攝錄機便無法拍攝得所輸入的號碼。如發現有任何異常的物件附加於自動櫃員機，請即停止使用並通知警方。