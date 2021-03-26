復必泰疫苗｜一周前打針　保安經理行山猝死　家屬：死者無長期病

撰文： 黎靜珊 郭倩雯 最後更新日期： 2021-03-26 11:58

59歲資深行山客李國威，打復必泰疫苗一周後猝死。今日（26日）早上，男死者的家屬到西環域多利亞殮房認屍，遺孀情緒激動需要親友攙扶。家屬指李經常行山，他沒有長期病患。 昨日（25日）李國威在西貢麥理浩徑第二段行山期間昏迷，由飛行服務隊送往東區醫院後證實不治。衞生署晚上表示，死者於7日前（3月18日）在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。

男子由飛行服務隊送往東區醫院後證實不治。（來源：無綫電視）

衞生署昨（25日）晚上公布，醫管局接獲一名59歲男子，昨日於西貢被遠足人士發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區醫院後證實死亡。衞生署指男子於3月18日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，署方指死者在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

據了解，李國威有5年獨自行山經驗，據悉他過去並無長期病及做手術等紀錄，他3月18日接種復必泰新冠疫苗，最近亦未有出現不適及行動自如。於昨日7時許，李如常獨自出發前往行山，至早上9時仍有向妻子傳短訊及自拍，透露自己由西灣村經麥理浩徑前往東壩方向。

至早上11時，有行山人士途經麥理浩徑二段，發現李倒臥地上，逐漸失去知覺及呼吸困難，於是報警求助，及為李進行心肺復蘇術，事主其後由飛行服務隊送往東區醫院搶救，惟於中午12時39分證實不治。警方將案列作送院時死亡，死因有待進一步調查。