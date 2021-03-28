街渡碰碰船｜水警海事處鴨脷排巡邏　「海上霸王」未有泊岸接客

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-28 14:00

香港仔鴨脷排昨疑發生街渡爭客爭執，一艘紅頂街渡如「碰碰船」般，多次撞向另一艘藍綠色頂街渡，傳出巨響。《香港01》記者今日早上搭船到鴨脷排了解，有船家形容紅頂街渡如「海上霸王」，佔據來往香港仔碼頭、鴨脷排街渡生意多年，但近年有人挑戰其地盤，爆發爭客衝突：「（經營）幾廿年又點啫，有啲人都唔怕咁有乜辦法呀？」又形容街渡不時超載，險象環生。 今（28日）中午海事處及水警輪在鴨脷排一帶巡邏，現場所見，疑似昨日肇事的其中一艘「紅頂」街渡，一直徘徊在鴨脷排對開海面，未有泊岸接客；另一涉事「藍綠頂」舢舨停泊在香港仔船排，未知是否上排維修。有網民認出「藍綠頂」街渡疑涉去年另一宗「避風塘大戰」風波，當時該船受損入水，幸無人失蹤或墮海。

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鴨脷排爆發街渡爭客衝突，一艘紅頂街渡多次撞向另一艘藍綠色頂街渡，如同玩「碰碰船」，藍綠色頂街渡被撞至傾側險翻船，岸上市民驚呼狂叫「夠喇！」、「黐線㗎」。事件引起市民熱議，今日（28日）中午約12時，海事處及水警在鴨脷排巡邏。街渡未有泊岸接客，涉事藍綠色舢舨則停泊在香港仔鴨脷洲船排。

香港仔船家黃先生形容肇事船主如「海上霸王」，佔據來往香港仔碼頭、鴨脷排街渡生意多年，但近年有人挑戰其地盤，多次爆發爭客衝突：「（經營）幾廿年又點啫，有啲人都唔怕咁有乜辦法呀？」又形容街渡不時超載，「載到十幾廿人呀，最多係10個到㗎咋，安全呀！」

行家形容紅頂街渡如海上霸王

約50名行山客在鴨脷排等船，但由於有執法部門在海上巡邏，街渡未有泊岸有人打算行回玉桂山。在港工作的外籍行山客多次行此路線，每次都是按網上方法乘街渡回香港仔，坦言不知道街渡是非法，對於可能要走回頭感到麻煩。

有網民認出其中一艘街渡疑涉去年「避風塘大戰」，去年8月14日香港仔避風塘發生撞船事故，一艘藍綠色篷頂舢舨受損入水，幸無人失蹤或墮海。而該藍綠色篷頂舢舨，與今次「碰碰船」事件其中一艘街渡配色相同。

▼▼鴨脷排「碰碰船」連續圖▼▼

兩艘街渡於鴨脷排燈塔碼頭對開，其中一艘街渡先撞向另一艘街渡船身並推前。（網上影片截圖）

警方昨日（28日）下午12時許接獲一艘街渡的74歲男職員報案，指與另一艘街渡於鴨脷排燈塔對開相撞，船身出現一道約1米長的裂痕及入水，對方船身亦有損毀，有人其後報稱因強風原因相撞，事件中無人受傷。