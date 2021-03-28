香港仔街渡遇巡邏停航　50人滯留鴨脷排　部分無奈要行山返歸

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-28 14:25

鴨脷排爆發街渡爭客衝突，被行家形容為「海上霸王」的紅頂街渡，昨日多次撞向一艘藍綠色頂街渡，傳出巨響，引起市民熱議。海事處及水警輪今（28日）午在鴨脷排一帶巡邏，紅頂街渡只能徘徊在鴨脷排對開海面，未有泊岸接客。約50名經玉桂山的行山客，因街渡未能營運滯留鴨脷排，部分人原路折返回鴨脷洲。 在鴨脷排等待個多小時的行山客認為，政府應從政策入手取締街渡，如今大批行山客滯留，無奈道：「已經筋疲力倦，你叫人點行返去？」所帶的糧水不足以走回頭路。

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近50人滯留鴨脷排，在鴨脷排等待個多小時的鄺小姐認為，政府應該放行山人士的安全為首要考慮，「如果要管制無牌船，係咪應該大肆宣傳，話俾行山者聽以後唔好用呢個方法，就唔係突然間擺兩個巡邏船喺度，令人無辦法上船。」並指政府應從政策入手，正式牌予船家，惠及行山人士，而非在今日突然巡邏，令大批行山客滯留。

她表示所帶的糧水不足以走回頭路，擔心安危：「如果人哋因為斷水斷糧，又筋疲力倦，中途行返去出咗咩事，咪又係搵政府嚟搞，又要出直升機，又要對行山人安全好大問題。」

鄺小姐認為政府應從政策入手，而非在今日突然巡邏，令大批行山客滯留。（鄧詠中攝）

《香港01》記者今早尋獲肇事的紅頂街渡，並上前向船主了解。但涉事船主態度強硬，稱「沒得了解，這些事永世都了解不了。」着記者上岸離開。

有船家形容紅頂街渡如「海上霸王」，佔據來往香港仔碼頭、鴨脷排街渡生意多年，但近年有人挑戰其地盤，爆發爭客衝突：「（經營）幾廿年又點啫，有啲人都唔怕咁有乜辦法呀？」又形容街渡不時超載，險象環生。

▼▼鴨脷排「碰碰船」連續圖▼▼

兩艘街渡於鴨脷排燈塔碼頭對開，其中一艘街渡先撞向另一艘街渡船身並推前。（網上影片截圖）

鴨脷排昨日爆發街渡爭客衝突，一艘紅頂街渡多次撞向另一艘藍綠色頂街渡，如同玩「碰碰船」，藍綠色頂街渡被撞至傾側險翻船，岸上市民驚呼狂叫「夠喇！」、「黐線㗎」。事件引起市民熱議，今日（28日）中午約12時，海事處及水警在鴨脷排巡邏。街渡未有泊岸接客，涉事藍綠色舢舨則停泊在香港仔鴨脷洲船排。