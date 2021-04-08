開槍案片段曝光！車Cam直擊　兩警擎槍警告無果　黑漢中槍命危

撰文： 黎靜珊 馮國良 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-08 19:06

沙田發生警員開槍事件，今（8日）上午10時許一輛銀色私家車從吐露港公路逃避警方截查，在繁忙道路上演「碰碰車」圖突圍，最終被警員開槍擊中右肩制服。 案發一刻車Cam片段曝光，涉案銀色私家車於威院對開先撞開兩旁的士意圖駛前，但有一輛巴士於前方阻其去路，其後兩名交通警跑前圖阻截私家車，其中一警當時已擎槍指向私家車前座戒備，惟私家車未有理會，褪後並衝前撞向旁近車輛欲逃去，警員繼續擎槍，再以警棍打碎左前座車窗，車輛亦終停下。

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另一片段拍得銀色私家車於沙田圍段狂飆，至沙田路交界時私家車突然越過對面線逆線行駛，警車緊隨其後追捕。

新界南總區重案組一隊總督察吳德南講述案情指，今日（8日）上午9時53分，新界南交通隊在吐露港公路近馬料水往沙田方向，以自動車牌識別系統偵測到一輛銀色私家車，行車證早在2015年過期。交通警駕追截，並以揚聲器要求司機停車，但司機不但無停低更加速離開。

（香港01製圖）

銀色私家車沿大埔公路駛至近沙田路，由快線突然轉入慢線到瀝源路，至少衝了一紅燈。抵達瀝源路後，不斷在沙田區左穿右插，至少衝了三支紅燈，經大涌橋路至沙角邨、乙明邨外遇到紅燈停下，與此同時警車追到，一名男警落車想拉開私家車車門，但司機即鎖門，並褪車由快線駛去中線，撞開停在中線的私家車逃離現場。

警員見被撞車輛司機無受重傷，立即上車繼續再追。銀色家車去到沙田路遇塞車，竟反方向掉頭逆線行駛，經銀城路到達威爾斯親王醫院對開的燈位，被困車群中停下。警車追及時，銀色車在快線和中線兩架的士間穿越爬頭，但發現前面有巴士阻去路。其間警車上一名交通警長及警員落車走到銀色車旁，擎槍警告司機落車，「一邊擎槍戒備，一邊發出警告叫佢唔好再傷及途人，但係呢架車無聽不特止，仲立即向後行倒駛，經過的士後再撞向警車車頭，再向前撞向巴士尾部，企圖再想撞開。」最終警長開一槍，打中司機右邊賻頭後面，私家車始停車，警即打爛兩邊門玻璃，上車制服司機，而私家車先後撞及6架車，包括1輛巴士、2輛的士和3輛私家車。整個追截過程約8公里。

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私家車內有一對情侶及其女兒

警方拘捕車上男女，二人為情侶關係，均有案底，2歲女嬰是他們的女兒。男被捕人45歲姓孔有黑社會背景，報稱任職地盤散工，涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、行車證過期、行車時無有效執照，沒有第三者保險而使用車輛，以及藏工具可作非法用途6宗罪被捕。其37歲報稱任職的黃姓女友，則同涉藏工具可作非法用途被捕。經初步調查，涉案司機並非車主，警方正調查二人關係。

吳德南表示，兩名警員不斷在旁大聲警告，又擎槍警告司機，但司機無停止再駛後再撞後面的士，「為咗防止司機再咁瘋狂駕駛引致他人受傷或者有性命危險，警長開一槍，打中司機右邊賻頭後面，車停打打爛兩邊門玻璃，上車制服一名男子。」

被問到在沙田繁忙路段是否安全，吳承認路段多車，警員受過訓練並有指引，涉事司機對自己、對其他通路使用者構成危險，強調「在此環境（開槍）是合情合法合理...影響無辜人機會都係比較細。」又指警員在距離司機4、5步距離開槍。

事件中除涉事司機外另有5人送院，包括銀色私家車上一名2歲女童受驚，兩名警員輕傷、受波及的私家車女司機和的士司機均頸部及腰部受傷。