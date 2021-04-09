阿布泰貨品標籤不足　海關3年檢控18宗　01巡超市揭違例商品普遍

撰文： 黎靜珊 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-09 18:33

阿布泰國生活百貨被指出售的多款泰國清潔劑，未根據《消費品安全條例》貼上中英雙語標籤提醒消費者小心使用，一名33歲負責營運的男董事被捕。海關表示過去3年消費品安全課就18宗違反商品標籤的案件作出檢控，另有發出警告信提醒商戶遵守條例，尤其就新冠肺炎疫情，加強針對防疫產品安全執法行動，「確保消息者用嘅產品係安全。」 《香港01》記者巡視元朗及屯門區8間不同字號連鎖超市，發現標籤參差，有超市依足條例貼上中英雙語標籤，「民生」只得部分貨品合規，「日本城」則有一款洗衣液只得日文標籤。「價真棧」及「大生生活超市」所有個人護理產品及清潔用品均沒有中英警告標籤；產品只得英文或中文標籤，甚至有貨品只得日文或越南文標籤。

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海關接獲舉報並於昨日（8日）搜查「黃店」阿布泰國生活百貨25間零售分店及位於荃灣的倉庫，檢獲14款涉嫌未根據法例貼上足夠標籤的淋浴露、家居清潔劑等合共8805件貨物，價值約40萬元，並拘捕一名33歲負責營運的男董事。

根據消費品安全規例，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，或如任何加於消費品或其包裝上的標籤或任何附於其包裝內的文件載有關於消費品的安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，則該等警告或警誡須以中文及英文表達，而有關表達須清楚可讀和放置於消費品或包裝部份的顯眼處。如消費品附有非中文或英文的警告字句，都必須同時附加中文及英文的安全警告字句。

價真棧、大生所售清潔劑沒有中英警告標籤

《香港01》記者今日（9日）下午巡視元朗及屯門區8間不同字號連鎖超市，發現展示的標籤參差。「價真棧」所售的衣物柔順劑、馬油、洗髮露，均沒有中英警告標籤。「大生生活超市」售賣的洗潔精、漂白水只有日文或日文標籤、洗衣粉僅得越南文包裝，並無海關要求的中文及英文「雙語安全警告」。

有兩間連鎖生活用品店只得部分貨品合規，「民生」只得一款廚房清潔劑包裝上印有中英雙語安全警告，其餘出售的滴露消毒藥水、漂白水、洗手液均沒有中英警告標籤。「日本城」大部分清潔用品有貼上中英標籤，不過其中一款洗衣液只得日文標籤。

「價真棧」回覆《香港01》指正了解事件。「大生生活超市」暫未有回覆。記者發電郵並多次以電話聯絡「民生」及「日本城」，但未能聯絡負責人。

香港海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄在記者會上表示，過去3年消費品安全課就違反商品標籤的案件檢控18宗；另外有尋求律政司意見不作檢控的案件，已發出警告信提醒商戶遵守條例。他強調「就住違反標籤的案件，大大小小海關無停過執法，當中包括家居用品、美容產品、電子產品等，一路都係有做緊...就去年疫情，加強防疫產品安全，大規模口罩、消毒產品，家居市民都好關注，著力做一啲執法行動，確保消息者用嘅產品係安全。」

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亦有超市依足條例貼上中英雙語標籤，「百佳」、「惠康」、「優品360°」及「759阿信屋」所售清潔劑均按消費品安全規例，在顯眼處標示警告字句。

陳國雄在記者會上指出，在阿布泰國生活百貨檢獲的清潔劑會交由政府化驗所化驗「會唔會含對市民唔好嘅嘢」，市民如購買了不合「中英雙語標籤」要求的清潔劑「唔係唔用得」，但商戶有責任列明警告字眼，確保「消費者要睇得明先可以安全使用。」而阿布泰國生活百貨包裝上泰文及英文警告字句，經翻譯後警告內容包括：提醒產品存放的地方不宜被小童、寵物接觸；使用相關貨品時要戴上塑膠手套、避免接觸眼睛及皮膚，如使用後有敏感要諮詢醫生；處置相關產品的液體及容器時，不可遺棄或倒入河流、溪澗等，因部份產品有毒性，或對海洋生態構成不良影響。