阿布泰清潔劑缺中英警告　海關動員百人檢40萬元貨　拘33歲男董事

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-09 13:44

海關昨日（８日）動員逾百人，搜查「黃店」阿布泰國生活百貨25間零售分店及位於荃灣的倉庫，檢獲14款涉嫌未根據法例貼上足夠標籤的淋浴露、家居清潔劑等合共8805件貨物，價值約40萬元，並拘捕一名33歲負責營運的男董事。

香港海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄指，海關早前接到舉報指，有一間連鎖零售集團位於沙田及荃灣的零售店，出售多款涉嫌違規的淋浴露、家居清潔劑，以及衣物漂白劑。海關人員隨即展開調查，並在該集團6間位於金鐘、鰂魚涌、旺角、荃灣、沙田等零售店試購涉案共14款產品。海關調查發現，涉案貨品包裝上的產品資料全部均無標示就安全存放、使用、耗用或處置的中文警告或警戒字句，當中12款只附有泰文警告字句，另外2款則只有泰文及英文的警告字句。

海關昨日（8日）採取行動，動員逾100名海關人員到涉案連鎖零售集團位於金鐘、鰂魚涌、旺角、深水埗、黃大仙、鑽石山、九龍城、牛頭角、青衣、元朗、荃灣、沙田、馬鞍山、將軍澳、大埔、粉嶺、屯門等25間零售分店，以及位於荃灣的過萬呎倉庫，檢獲14款合共8805件貨品，價值約40萬元，當中一半貨品在倉庫檢取，涉案貨物的零售價介乎6元至95元。人員拘捕了33歲男董事，他現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人拘捕。而海關發現涉案貨品均由泰國進口香港，貨品稍後會再作安全化驗，以確定是否符合相關安全標準。

陳國雄指，涉案清潔劑、淋浴露及地板清潔劑等貨品的包裝上印有泰文或英文警句字句，惟欠缺中文警句字句。（黃偉民攝）

陳國雄續指，涉案清潔劑、淋浴露及地板清潔劑等貨品的包裝上印有泰文及英文警句字句。經翻譯後，警告字句的內容包括：提醒產品存放的地方不宜被小童、寵物接觸；使用相關貨品時要戴上塑膠手套、避免接觸眼睛及皮膚，如使用後有敏感要諮詢醫生；處置相關產品的液體及容器時，不可遺棄或倒入河流、溪間等，因部份產品有毒性，或對海洋生態構成不良影響。陳國雄形容，這些警告字句對使用者而言屬重要資訊。由於涉案產品均無中文警告字句，故涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

陳國雄解釋，海關動員過百人執法，原因是涉案連鎖集團的分店「全港18區都有」，而且檢獲近一萬件貨物，所以動員的人力物力較大。至於有指過往海關執法，並不會檢取未出門的產品，陳國雄表示有關說法不正確，並指相關法例中對於「供應」的定義較闊，包含「管有作出售用途」的意思，而零售商在分店賣貨後，自然會在倉儲中補貨，故不論在分店還是倉儲中，只要貨品違規，海關都可以檢取作進一步調查。