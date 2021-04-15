公屋晶片｜新公屋海達邨大門、廚房門疑內置晶片　防租戶擅自拆除

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-04-15 15:31

公屋聯會日前於Facebook專頁帖文指，該會總幹事招國偉早前到長沙灣海達邨2期參觀入伙安排。期間，招國偉向房屋署當邨經理及工程人員了解新屋邨單位情況，獲悉單位大門、大門鐵閘及廚房木門等門裝有「晶片」，署方此舉是以防租戶拆走、或自行更換設施。 據專頁圖片指，大門及廚房木門近門頂對落位置放入晶片，至於大門鐵閘的頂部則裝上晶片。據稱，假如住客將設施拆除並棄置，房署人員便可透過儀器，讀取到所屬的單位資料，並且要求有關租戶糾正。就事件《香港01》正已向房屋署查詢。

(公屋聯會 Facebook圖片)

公屋聯會總幹事招國偉指，大門及廚房木門屬耐火結構，根據房署指引屬於屬於「甲類」即是不能改動或者拆除。他指，房署有關安裝晶片舉動主要考慮火警安全問題，他指日後房署職員於環保斗、其他地方發現棄置的大門或木門，利用儀器掃描晶片後，可以尋找出有關單位及要求有關住戶作出糾正。

房屋署資料：門及廚房門被列為甲類，即不准許改動



據房屋署資料顯示，房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。根據公屋租約條款，事前未經該署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。

房署把公屋單位內提供的 各式固定裝置分為甲、乙、丙３類，如租戶欲申請改動固定裝置，須遵守規定。包括「甲」不准許改動、「乙」須事前以書面方式向房屋署提出改動申請，以及「丙」無須事前向房屋署提出改動申請；大門及廚房門被列為甲類，即是不准許改動。而防盜鐵閘及鎖被列為乙類，即是改動前需向署方以書面申請。

↓將軍澳居屋雍明苑入伙 垃圾囤積如堆填區↓

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今年２月，將軍澳新居屋雍明苑近月落成，近1,400戶陸續入伙，屋苑範圍驚現「垃圾山」。隨着入伙裝修如火如荼，建築廢料、裝修及家居垃圾囤積的問題接踵而來，屋苑空地堆滿垃圾的景況被居民戲稱為「堆填區」。