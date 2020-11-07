駿洋邨住戶入伙裝修　建築廢料木門亂棄走廊　區議員促嚴厲執法

新冠疫情爆發，政府徵用火炭駿洋邨作檢疫中心。當中第四至五座最先交還，租戶於8月開始陸續入伙。不少住戶正進行裝修工程，但卻出現建築廢料被胡亂棄置的情況，各樓層的公眾位置如走廊等，竟可見到有拆卸下的木門放在走廊，衛生環境甚為惡劣。 當區區議員麥梓健指，由於每層只設有一個小型膠桶作垃圾棄置處，不足夠供各住戶放置廢料。他要求房屋署加快清理外，應嚴厲執行扣分制，令住戶及裝修工人能夠自律清走建築廢料。 房屋署回覆查詢，稱屋邨辦事處有安排清潔工人定時清理各樓層的垃圾收集處，並有保安員巡查。若住戶違規，並未有即時糾正行為會被扣分，住戶一般表現合作，現時未有住戶因上述情況而被扣分。

駿洋邨第四及第五座於8月陸續入伙。（資料圖片／余俊亮攝）

每層一個小型膠桶供棄垃圾 垃圾房未啟用

駿洋邨第四及五座於8月開始陸續入伙，因應住戶近日進行裝修工程，房屋署除於地下公眾地方設置「環保斗」供棄置建築廢料外，亦有於各樓層的電梯大堂放置一個小型膠桶作垃圾棄置處。

不過，由於膠桶容量小，未能妥善放好建築廢料，加上各樓層的垃圾房未啟用，因此電梯大堂及走廊滿布大型建築廢料，衛生環境甚為惡劣。除有紙皮箱、鐵罐外，亦有大型木板，甚至有被拆卸的木門被隨意棄於走廊位置。

管理公司於各樓層張貼告示，提醒住戶各層的電梯大堂設有閉路電視，要求他們提醒裝修師傅切勿胡亂棄置雜物及裝修物料，否則根據扣分制可被扣7分。

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有閉路電視無人執法 區議員質疑房署「無牙老虎」

當區區議員麥梓健指，房屋署外判的管理公司雖有於各樓層裝設閉路電視，並貼出告示提醒住戶清走建築廢料，否則或會被扣分，惟未有人執法，質疑阻嚇力不足淪為「無牙老虎」。他說，據其了解暫時未有任何住戶因違規棄置廢料被扣分。他促請房屋署應盡快協助清理於公眾地方的建築廢料，並應根據閉路電視追蹤違規住戶，嚴厲執行扣分制。

根據房屋署的公屋扣分制，若住戶被發現在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料，可被即時扣7分，不需要預先警告。扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

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房署：暫未有住戶因棄置廢料被扣分

房屋署回覆查詢，稱入伙期間，住戶須自行將建築廢料運送至大廈外指定的臨時廢料收集站及泥頭站，管理公司會安排環保公司回收可循環再造的包裝物料，及運送建築廢料往堆填區處理。

發言人表示，入伙初期，屋邨辦事處暫時關閉樓層垃圾房，是為免租戶或其所委聘的裝修工人胡亂把裝修及建築廢料掉棄於垃圾房內，與家居垃圾混雜，影響環境衞生。期間辦事處於各樓層大堂設置臨時家居垃圾收集處，並安排清潔工人定時清理；同時辦事處會加派保安員巡查樓層電梯大堂及走廊，當發現有住戶棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，違規住戶會被警告及要求即時清理，如住戶未有及時糾正不當行為，房屋署會向該違規住戶執行「屋邨管理扣分制」。署方稱住戶一般表現合作，現時未有住戶因上述情況而被扣分。

發言人稱第四及第五座大部分的住戶已完成裝修並相繼入伙居住，辦事處已開放所有樓層垃圾房供住戶使用；職員亦會繼續在屋邨內進行巡查，監察管理公司的工作及表現。