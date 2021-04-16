寶達邨奪命火│警方：客廳按摩椅電池起火　燒著梳化雜物櫃阻逃生

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-16 18:12

秀茂坪寶達邨發生4死2傷奪命火警，達喜樓5樓一個3房單位今日（16日）凌晨3時許突然起火，60歲男戶主、其49歲妻與兩名女兒及2歲外孫女當時身處單位內，27歲長女於火警現場當場死亡，女戶主、26歲細女及外孫女，於送院後證實不治，男戶主命危正留醫深切治療部。另外一名90歲男鄰居吸入濃煙不適，目前情況穩定。 警方指相信起火位置為客廳一張電動按摩椅，椅內一枚鋰電充電池因線路問題發熱，令按摩椅起火，其後燒及旁邊一張約3米長的L形梳化，令火迅速蔓延及產生濃煙，由於梳化放於大門走廊位旁，亦燒及鞋架及雜物櫃，令屋內人士逃生困難。

事發後，消防員於單位救出4名女子，其中一名女事主陷入昏迷，救護員為她進行心外壓並送上救護車，在旁的細女婿哀叫：「我要搵返老婆呀！」（張家豪攝）

秀茂坪警區（刑事）總督察馬怜昊表示，警方於凌晨3時許，於秀茂坪寶達邨達喜樓5樓發生一宗1級火警，事件中4人死亡兩人受傷，4名死者其中一人現場死亡，另外3人被送往聯合醫院後死亡。警方及消防到場疏散大廈約180人。上址為約550呎三房公屋單位，共有6人居住，事發時有5人於屋內，包括60歲本地男戶主，他於火警中成功逃生，現於東區醫院深切治療部留醫，其47歲太太、兩名分別26及27歲女兒，及一名2歲孫女，4人分別於單位3間房內。

相信客廳按摩椅電池先過熱起火

馬怜昊又指消防人員、政府化驗所人員及機電工程署人員經檢驗後，相信起火位置為客廳一張電動按摩椅，椅內一枚鋰電充電池因線路問題發熱，令按摩椅起火，其後燒及旁邊一張約3米長的L形梳化，令火迅速蔓延及產生濃煙，由於梳化放於大門走廊位旁，亦燒及鞋架及雜物櫃，令屋內人士逃生困難。馬稱經法醫檢驗遺體，死者身有燒痕，相信傷勢亦與火場符合。另一名傷者為居於10樓的90歲男長者，於逃生時吸濃煙不適送院，目前情況穩定。

案件由秀茂坪警區重案組第2隊跟進，馬怜昊指警方目前未清楚涉事電動按摩椅的產地或品牌，會是警方的調查方向之一。