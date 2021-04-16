寶達邨奪命火｜一家四口魂斷火場　女婿睹親友昏迷：我要搵返老婆

寶達邨達喜樓今（16日）凌晨發生奪命火，4名女子魂斷火場，無情火更拆散一個家庭。據悉，起火單位住有一個三代同堂的家庭，包括60歲姓陳男戶主、陳妻、兩名女兒、兩名女婿及2歲孫女。這場無情火情奪去一對姊妹、陳妻及孫女的性命。據悉，兩名女婿當時不在單位，他們接獲消息後趕回，二人目睹親人昏迷送院，均情緒激動。

事發後，消防員於單位救出4名女子，其中一名女事主陷入昏迷，救護員為她進行心外壓並送上救護車，在旁的細女婿哀叫：「我要搵返老婆呀！」之後他目送救護車駛離，他情緒激動不斷嚎哭，數名男街坊合力拉住，並扶他在一旁冷靜下來，據悉他為女戶主的妹夫。

消息稱，事發時大女婿並不在家中，他接獲家人求救後，立即趕回家營救但失敗。事後大女婿全臉更被熏黑，赤腳返回地下，被問及家人情況及起火原因時，他哭稱「我唔知呀！」之後他感到暈眩、差點跌在地面，但口中仍說道：「救命啊，出嚟啊。」他情緒激動由救護車送院治理。