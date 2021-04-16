寶達邨奪命火｜4人被困火場慘死　最細僅2歲　消防處專責小組調查

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-16 09:35

寶達邨達喜樓奪命火警，釀成4死包括一名2歲女童。今日（16日）凌晨3時許寶達邨達喜樓5樓一單位發生火警，消防處接獲多個報案，遂派員及多輛消防車、救護車到場，人員於起火單位3個房間內救出4名傷者，其中一人證實當場死亡，另有3人送聯合醫院後不治，死者年齡介乎2歲至40歲不等，主要傷勢是吸入濃烟。消防處已成立專責小組調查起火原因。現場可見，另有兩名男子由救護車送院，據悉他們為單位男戶主、其中一名死者的父親。

涉事單位起火時火勢猛烈。

+ 7 + 7 + 7

消防處當值助理消防區長黃國振，今早（16日）交代案情指，凌晨3時04分消防處接獲火警召喚，指寶達邨達喜樓5樓一單位發生火警，消防員於凌晨3時11分抵達現場。由於現場火勢猛烈，人員進行風險評估及策略部署，派出行動小隊進入單位及其他樓層救授，行動一共出動9輛消防車、7輛救護車及派出93名消防及救護員。

消防員進入起火單位後，發現有4人被困屋內，他們分佈在單位3個房間內，人員將4名傷者救出。至於火警於凌晨3時59分被救熄。黃國振指出，現場火勢猛烈，損毀非常嚴重，該起火單位處於5樓為3房單位，面積約11米乘6米。起火原因仍有待調查，消防處已成立專責小組調查起火原因。

消防處當值高級救護主任（香港及九龍）譚傲然表示，在現場發現6名傷者，一人證實當場死亡，另外5名傷者由救護車送院，包括1名送到將軍澳醫院、4名送到聯合醫院，其中3名傷者送院時已陷昏迷，他們送院搶救後證實不治，死者年齡由2歲至40歲不等。至於生還的兩名傷者為吸入濃煙、吸入性損傷。由於現場傷者數目眾多，救護員為傷者進行分流及治理，再將他們送院。

其中1人嚴重燒傷，手部僵硬，送院時毫無反應。（張家豪攝）

事發在今日（16日）凌晨3時許，寶達邨達喜樓一低層單位突然陷入火海，約230名住客倉皇逃生。這場焚燒近1小時的住宅火警，起火單位一家六口非死即傷，1名女子當場不治，3名女子送院後返魂乏術，包括1名女童。單位中年男戶主及1名老翁，亦需送院，據悉男戶主事發時在外趕回家營救失敗，全臉熏黑，送院時情緒激動，經搶救後情況危殆。消息稱，男戶主透露家中電線首先起火。當局正追查起火原因。