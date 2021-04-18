石樂蕎失蹤│熱心人開設尋人群組　山友組搜索隊登飛鵝山通宵搜索

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-18 16:56

24歲女子石樂蕎（Dawn）周四（15日）離家後音訊全無，家人發現其行山裝備不知所終，懷疑她前往行山期間失蹤，其胞姊Sophie昨（17日）凌晨在Facebook發帖尋人，希望網民能提供消息，其朋友更設立「尋找行山少女石樂蕎」Fb群組及Telegram尋人群組，不消半日，至今日中午已有數千人加入群組、互通消息。 至昨晚，經家屬和網民搜尋線索，初步鎖定樂蕎疑到飛鵝山的鵝肚棧道一帶，一群熱心市民及山友更自發組成義務民間搜索隊，在消防員仍未上山前，夤夜摸黑登山。有民間搜索隊成員指，約有30至40名山友通宵上山尋人，而整個行山尋人Whatsapp群組則有約300人。

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「尋找行山少女石樂蕎」Facebook群組至今日中午有逾6000人關注，經網民逐步收窄線索，發現有行山人士曾在飛鵝山的鵝肚棧道發現一頂漁夫帽，顏色及款式與樂蕎擁有的漁夫帽甚為相似，其胞姐知悉後檢查樂蕎的衣物，亦未見該頂漁夫帽，懷疑山上漁夫帽屬樂蕎所有。因此，家屬推測樂蕎懷疑在飛鵝山自殺崖失蹤，並通知警方及消防加入搜索。

熱心市民亦自組搜救隊，昨晚夤夜摸黑上飛鵝山搜索，並於今日凌晨2時許，於山上發現一隻藍色行山鞋，發現位置與早前發現懷疑屬於樂蕎的漁夫帽相隔約20米。從家人之前發放的照片所見，事主有一對款式相似的行山鞋。懷疑尋獲的行山鞋屬於樂蕎。

另外，有市民在飛鵝山附近設立補給站，為義務搜索隊人員提供物資。義務搜索隊通宵在山上尋人，至今早9時許消防員及警員等人員接手上山後，他們才陸續離開。

義務搜救隊隊員謝先生表示，他並不認識失蹤者，只是看見家屬在網上呼籲，便跟一個民間搜索隊加入救援行動。他們昨晚先到獅子山一帶搜索，之後留意飛鵝山發現疑為樂蕎的行山鞋及漁夫帽的消息，遂轉往飛鵝山通宵尋人。謝先生指，在飛鵝山道一號上山的市民約有30至40人，他們通宵在未有官方人員上山時分尋人，整個行山尋人WhatsApp群組則有約300人，經不同入口上山。他強調「大家都係想幫到個人，救到個人」，並強調民間搜救隊與消防等搜救人員沒有衝突。

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