上水中年漢健身室舉重　疑遭槓鈴壓胸暈倒　昏迷送院命危

撰文： 陳諾希 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-27 14:20

今（27日）早上6時30分，警方接獲上水天平商場一間24小時營業的健身室職員報案，指一男子在上址暈倒陷昏迷。救護員接報到場，41歲姓王男子昏迷被送往北區醫院治理，他情況危殆。警方正調查事件，案件暫列有人暈倒處理。至中午12時許，警員重返現場調查案件，場內仍有會員在場健身。 據了解，當時王男在健身室內進行槓鈴重力訓練時，其間疑遭槓鈴壓到胸部暈倒，職員發現後報警。現場消息指，當時王男被發現於「史密夫機」重量訓練用器材附近暈倒。至下午1時許，有該健身室的會員向《香港01》透露，場內的史密夫機已經停止運作。

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有該健身室的會員向《香港01》記者表示，每部健身器材都貼有安全指引，但不會有健身教練指導姿勢。現場可見，涉事的健身室於門外張貼告示指，場內於中午12時至晚上9時或至晚上6時有職員駐場，公眾假期則是休息；另有告示指「只招待會員」，並列明如有人擅自帶非會員進入健身中心，如有違規者該中心有權即時終止會籍，並按會員合約收取罰款。

專家建議健身期間2人一組、進行重訓保持呼吸

香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德表示，難以估計事主事發時出現哪種情況，不過如事主有隱疾或三高，過分用力有機會引致發病，導致突然不夠力，造成意外。另外，有很多健身人士在進行重力訓練時，都會閉氣發力，如訓練不足人士在閉氣運動其間，有機會導致胸壓過大，其後出現短暫性休克，引致槓鈴壓到胸部，引發意外。

雷雄德提醒，無論做任何健身器械或運動，都要將風險降至最低。他建議，健身或進行高強度運動時，2人一組最為理想；而如非有專業人士在場指導，他認為健身人士進行重訓時保持呼吸亦較安全。雷雄德留意到事件發生於24小時營業的健身中心，他理解全天候營業能方便不同人士，惟健身中心內的安全系統，如閉路電視、有多少名職員監場等因素，「如果可以及早見到，對於受傷人士會好啲。」