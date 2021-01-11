橫洲收地｜村民陸續遷出　忍痛與動物分離　盼妥善安置村內動物

元朗橫洲發展計劃爭議達5年，收地程序進入最後階段。立法會上年3月通過橫洲公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款，包括橫洲的永寧村、鳳池村和楊屋新村。去年10月，地政亦開展拆卸三條村，現時村內僅餘下約7戶。 一眾準備遷離的村民因將來住處不容許養動物下，需忍痛和動物分離。有見及此，橫洲綠化帶發展關注組在去年11月開始協助村民安置動物，至今已成功送養約10隻貓及數隻狗。

橫洲綠化帶發展關注組昨（10日）在Facebook發文，指因橫洲鳯池村村民被迫遷，故希望有人願意收養兩歲的唐狗。元朗區議員區國權表示，至去年10月地政開始拆卸工作，村內居民陸續遷走，惟當中亦有動物未能被帶走，故在11月時，便開始協助村民送養動物，以好好安置牠們。在帖文中的唐狗主人為鳯池村村民，因為村民近日準備遷出，想於臨走前先安置好狗隻，同時也希望有人願意領養，善待牠們。區國權亦透露現時該狗隻已有人有意領養。

他提到，在拆卸中的三條村內，有不少流浪貓及由村民飼養的狗隻，急需安置。在決定協助送養前，曾尋政府的安置中心協助，中心亦有幫忙接收數隻，惟其位置有限，加上動物進入中心後，往往要住上一段時間才有人領養。為了加快安置動物速度，故他決定幫忙及安排有心人領養。

約有7戶村民留守橫洲

區國權指出，現時約有7戶村民仍留守在橫洲，當中以地主為主。留守原因主要為有安置問題和不滿土地賠償方案。他指出，橫洲並不是發展區，惟和新界東北的賠償方案不一，使留守村民感到不公，又認為界線不清。對於現有賠償下，要另覓新地重建家園更是難上加難，「雖然政府話可以畀佢哋自己買地，再畀返個牌佢哋起返，但賠償嘅錢根本唔夠。村民難以過返原有生活」。

他亦提到，村民的訴求曾多次告知政府，他們僅希望可以在官地重建家園，並保留以往「耕住合一」的生活模式，因為村民過往亦是靠自己辛勞下把地買回來。他又指出，政府給予官地有先例，曾試過用於安置原居民，不理解為何非原居民就不能一視同仁，「其實除咗原居民呢個身分之外，佢哋都同非原居民一樣喺幅地嘅地主」，故村民普遍希望政府可以將原居民和非原居民的權利看齊，一致其安置方式。