荃灣Chickeeduck開業3日遭國安處圍封搜查　周小龍質疑屬白色恐怖

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-06 18:59

今日（6日）下午約5時，警方國安處人員聯同大批機動部隊警員，開抵荃灣享成街搜查前日開業的童裝店Chickeeduck，警員於店外拉起封鎖線，有正於店內的顧客亦被帶出店外查身份證，其後獲放行離開。警員搜查個多小時後無果。 警員離開後周小龍受訪指，警員並無檢走任何物品，惟問到店舖是否無事可繼續營業，警員稱「我唔需要答你」，質疑警方行動為恐嚇性搜查，「宜家即係點，白色恐怖？」。

警員離開後周小龍步出店外，有在場市民報以掌聲。（陳浩然攝）

警員於傍晚近6時離開店舖，周小龍其後步出店外，有在場市民報以掌聲。周小龍表示，警員當時手持搜查令，在無解釋理由下搜查店舖，過程中並無檢走店內任何物品，周小龍指向警員詢問「無嘢搵到係咪即係無事，係咪可以正常做嘢」，警員稱「我唔需要答你」，又指警告他以後再有違反國安法的產品，警方會保留追究權利。周小龍質疑警方做法為恐嚇性搜查，「拎個搜查令，國安法闊到呀，然後就可以Block（封鎖）咗我間舖兩個鐘無嘢攞走，香港有無法治呀宜家？」。

周小龍稱，店內出售支持自由的產品包括衣服、熨章及月曆，以他理解警方今日行動，即自己並無犯法可以繼續做生意，「宜家即係點，白色恐怖？對唔住，白色恐怖當佢無到，我唔驚呀！」，他表示今日亦會繼續營業。

警員拉起封鎖線於現場調查。（羅浩輝攝）

老闊周小龍於店內助查。（羅國輝攝）

被查的童裝品牌Chickeeduck原於荃灣愉景新城設有分店，惟於去年被商場指於店內擺放「民主女神像」，遭要求移除，至7月份店不獲續租結業。老闆周小龍及後選址荃灣享成街地舖，分店內擺放大型民主女神半身像，亦有出售民主女神像擺設及社運主題物品。惟近日有傳媒報道批評店舖門外招牌展示「光時」口號及出售有關擺設，質疑違反國安法。