Chickeeduck與信和和解　女神3遷至沙田　再被新城市廣場要求移走

曾先後擺放於童裝品牌Chickeeduck荃灣愉景新城及屯門市廣場分店被「逼遷」的「民主女神像」，第三度「搬家」至沙田新城市廣場分店。 信和集團日前入稟高等法院，指控屯門市廣場分店違約，要求法庭頒令強制該店24小時內移走店內民主女神像，案件原訂今日(14日)聆訊。Chickeeduck今日(14日)發聲明，集團行政總裁周小龍稱公司沒有本錢與信和打官司，而選擇與信和庭外和解，民主女神像已於8月12日晚上屯門市廣場分店移走，並於今天移至沙田新城市廣場分店擺放。 沙田新城市廣場的業主新地今日晚上表示，已去信該商戶，要求其馬上移除有關展品。

周小龍：無本錢打官司 已與信和庭外和

早前成功入閘參選體育、演藝、文化及出版界功能界別老闆周小龍今日在社交網站表明，「我字典裡面無放棄呢兩個字」，並附上照片，以示手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像3.0」已登陸Chickeeduck沙田新城市廣場分店。

周表示，公司與信和集團過去18年關係良好，以往店內擺放裝飾，從不需預先審批，但今次於擺放51厘米港版「民主女神像」則被反對，並以客人投訴為由要求公司將物品移走。他說，公司曾要求跟信和高層會面了解事件不果，到星期二晚上突收到業主的禁制令申請，利用合約內一項含糊不清的陳列條款，要求他們將物品移走。

他指，公司沒有本錢與信和打官司，所以選擇庭外和解。周認為，管理層處理事件政治化，對商戶不公，在店內擺放有關物品沒有觸犯香港法例，質疑被打壓。

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「女神三遷」移至沙田分店

Chickeeduck下午在Facebook專頁上表示，已將「民主女神像」搬至沙田新城市廣場分店。公司稱，「一直好努力製造機會俾爸爸媽媽教小朋友咩叫民主、咩叫自由」，但由愉景新城分店不被續租，到被信和勒令移走，再到今次要將其搬至沙田分店，大嘆「點算呀，我哋有成12間分店，要搬到幾時呀。」

沙田新城市廣場的業主新地今日晚上表示，留意到新城市廣場有租戶於店內展示不符合租約內容的展品，已去信該商戶，要求其馬上移除有關展品，集團並保留一切法律追究的權利。