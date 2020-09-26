K11 Musea入稟高等法院　Chickeeduck民主女神像第四度被要求移走

曾報名參選立法會體藝文出界的周小龍，多次在其連鎖童裝品牌Chickeeduck的分店內，放置與反修例運動有關的擺設，先後被荃灣愉景新城、屯門市廣場及沙田新城市廣場入稟要求移除。周小龍今日（26日）在facebook撰文指，K11 Musea亦發出禁制令，要求移除台店的小型民主女神像等擺設。 周小龍於文中反問「啲奶共業主幾時醒」、「知唔知香港人先係你客仔」，斥是「藍絲」投訴及文匯報報道後，便「十萬火急衝出黎清場」。 《香港01》正就此事向K11 Musea查詢。

位於K11 Musea的Chickeeduck的分店內，除了放置了一個小型民主女神像，以及數個戴上豬嘴、黃頭盔及眼罩的抗爭者公仔。周小龍於帖文中邀請市民週末到店內觀賞有關擺設，以實際行動證明主流民意。

據媒體報道，K11 Musea商場業主昨日入稟高等法院，要求法庭頒下禁制令，並下令該童裝店24小時內移除相關物品。原告於入稟狀表示，Chickeeduck在櫥窗所展示的公仔，違反雙方於去年9月5日簽下租約，要求法庭允許，倘若被告違反命令，原告有權進入店舖處理。

周小龍的民主女神像已是第四度「搬家」，曾先後擺放在荃灣愉景新城及屯門市廣場，其後於上月遷到沙田新城市廣場，惟仍難逃「宿命」，再度被商場入稟要求法庭頒令移走。