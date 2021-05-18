O記證蔡展鵬現身涉賣淫場所　6女被捕　稱蔡無不道德及違法行為

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-18 19:46

警方有組織罪案及三合會調查科總警司黃維傍晚6時會見傳媒，交代國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，黃維指案件發生於今年3月下旬，在灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，6名本地女被捕，並發現蔡展鵬身處該場所。黃維指警方完成初步調查，蔡展鵬未有任何不道德及違法行為，調查結果已交給律政司，等候進一步指示。

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維交代蔡展鵬事件調查進展。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維表示，今日向處長匯報一宗案件，案件涉及警方3月下旬一個巡查行動，在灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，警方完成調查，並已交律政司，等候律政司進一步指示。行動中發現警務人員蔡展鵬身處同一場所，針對此事警方初步完成調查，暫時未發現任何不道德及違法行為，調查結果已交給律政司，等候進一步指示。

按摩店涉經營賣淫活動拘6女 稱蔡無不道德違法行為

黃維又表示，警方巡查涉事非法按摩場所時，拘捕6名持香港身分證的女子，而蔡展鵬雖被發現在該場所內，但他並沒有被拘捕，因本港法例中，光顧無牌按摩場所沒有違反任何法例。但因蔡展鵬是一名警務人員，而警方注重警員操守，因此警方作出全方面調查。消息指，涉案6名女子涉嫌賣淫被捕。

而警方經調查發現，涉事的無牌按摩場所有一些賣淫的活動正在進行中。至於蔡展鵬光顧該按摩場所的次數、當時在場做甚麼，黃維稱是調查的範圍之一，細節不便透露，因現時案件已交由律政司，待進一步的指示。

蔡展鵬續休假 黃維：調查需時不適宜事先披露

被問及事發於3月，為何現時才公佈，黃維解釋，因整過調查過程是多角度、全方位、不放過任何細節，因此需要更多時間去調查，於未作出詳細調查前，不適宜披露任何案情，以免影響調查結果。至今日，案件已完成初步調查，並已告知處長及交由律政司處理，而據他所知蔡展鵬正在休假中。

有記者問及是否確認蔡展鵬有光顧涉事按摩店，黃維回答指，「一個不爭嘅事實就係，當我哋警察進行呢個執法行動嘅時候，佢係喺現場畀我哋同事搵到，呢個係事實嚟」。問及為何蔡展鵬沒有涉及任何不道德或違規行為，為何仍要休假，黃維稱「佢宜家休假，我諗係我哋警隊嘅安排。」

香港警務處國家安全處首任處長、高級助理處長蔡展鵬，上周被揭於一個多月前涉光顧一間無牌按摩店，正休假接受調查。警務處處長鄧炳強上周三（12日）交代事件，確認警方正調查蔡展鵬，並指派有組織及三合會調查科（O記）正作出調查，目的是確保調查為公平公正及深入。鄧炳強又稱無收到蔡展鵬辭職的消息，指事件不會影響國安處工作。