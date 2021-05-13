區議員受查須即停職　周浩鼎稱免胡作非為　楊彧：先把蔡展鵬停職

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-13 12:15

立法會昨日（12日）三讀通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，訂明區議員須宣誓。法案委員會副主席、民建聯周浩鼎今早於港台節目上表示，非常歡迎有關修例，指過去有區議員利用公職胡作非為、危害國家安全，修例是「正本清源」之舉，又認為律政司起訴相關人士違誓後，相關人士即時停職不可支薪，是防止有人於等候司法程序期間繼續胡作非為。 深水埗區議會主席、民協署理主席楊彧在同一節目反駁指，建制派持明顯的雙重標準，對於涉嫌不當行為受查的警務處國家安全處處長蔡展鵬，就叫別人不要未審先判、應持無罪假定原則；對敵對政治陣營的區議員，卻支持未審先判，實行有罪假定，有嚴重的邏輯矛盾。他指，如按照建制派的邏輯，那就應該先停蔡展鵬的職。

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》以40票贊成、1票反對、0票棄權通過。（梁鵬威攝）

周浩鼎：修例可防有人「扮乖」宣誓

周浩鼎指，修例賦予監誓人職權，如發現有人表面上「扮乖乖」宣誓，但實際上從頭徹尾都是反對《基本法》、不效忠特區，可以行使權力裁定宣誓無效。政府當局亦表明，如涉及發假誓，可能觸犯刑事罪行，並有機會作檢控行動。

在新法例下，議員一旦涉嫌違誓遭律政司起訴，須即時停職；政府提出的修正案，進一步規定被停職的立法會議員及區議員「不得享受相應待遇」，包括酬金、津貼及償還款項等。周浩鼎認為，過往司法程序一般須等待很長時間，如容許區議員在等候期間繼續「胡作非為」，作危害國安的行為，所造成的傷害很大。他稱已有反對機制，相關議員可就停職向法庭提出反對。

楊彧質疑建制派對警察「無罪假定」、對區議員卻「有罪假定」

楊彧在同一節目中反駁周浩鼎，指建制派行事很喜歡雙重標準，昨日蔡展鵬受查消息傳出後，新民黨主席葉劉淑儀呼籲市民尊重無罪假定原則，亦有多名建制派指太早評論事件對蔡展鵬「不公平」；可是律政司日後卻可以實行有罪假定，讓議員停職停薪，反問：「咁點解唔停蔡展鵬職，防止佢繼續胡作非為，損害警隊形象呢？」

他又指，新修訂的條例賦予政府的權力過大，首先什麼叫作「扮乖」，根本無客觀定義，「你又唔係佢（議員）心入面條蟲」，律政司一經起訴，議員就即時停職，法院審案隨時要排期兩、三年，到處理完後議員任期都已完結，到時就算議員被法庭證實是無辜，都已「不再重要」，因為政府已經可以用程序隨意剝奪民選議員身份，「已經同DQ冇分別」。楊彧又指，所謂反對機制也難以給予信心，因為律政司起訴別人時，總會提出所謂「初步證據」，只要「表證成立」即可，那對區議員本身已非常不公平。

楊彧表示，民協經討論後決定留守區議會，因大家已在地區工作一段時間，有議員甚至已任職35年以上，與社區聯繫很難「話斷就斷」。他指，雖然現屆區議會被削權、前景不清、紅線也可能會繼續伸延，但既然一切「講唔實」，那民協仍然會做自己所相信的事，繼續紮根社區，又指不會刻意迴避政治議題。

楊彧承認，留任議員一旦被判定「違誓」，或有被趕盡殺絕，追討過往薪津的風險，不過現時本身已有不少區議員是「貼錢返工」，因為政府過往一直以各種理由扣起議員薪津和開支，很多議員也須借錢支薪給辦事處員工，最壞情況可能須破產。

黃潤達：留任風險大於好處

已經辭職、任期至今月底完結的葵青區議員黃潤達表示，辭任是考慮到眾多因素，認為留任的風險大於好處：現時議會愈來愈多限制，留下的意義減低，政府如覺得意見不合，民政專員可即時離場，即使是民生政府聽取意見後，也不會認真跟進，一些社區研究的撥款亦被扣起，明顯刻意留難；其二留任有一定風險，「負面清單」紅線難以估計，例如就新冠疫苗風險提出意見，日後都可能隨時被列入「負面清單」。

他又指，一旦被起訴就要面對停職停薪，風險極大，就算其本人接受得到，家人都好擔心朝不保夕。