消息﹕爆眼少女去年已離港赴台　警方仍追查是否涉及暴動相關罪行

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-24 20:16

2019年8月11日反修例衝突期間，一名少女的右眼被擊中受傷。消息指，該名「爆眼少女」已於去年9月尾乘搭華航客機前赴台灣，至今未回港，去向未明。據了解，8月11日當日在尖沙咀一帶的衝突，至今共有29人被控暴動罪，當局已定性事件為暴動，而警方對該少女的刑事調查仍未完結，包括她在現場是否參與暴動或非法集結等，並會向律政司徵詢意見。有報道指，爆眼少女當日在香港國際機場乘飛機離港時，親友亦有送機，而少女受傷的右眼表面狀況良好。

無案在身可自由出境

事發於前年8月11日，該名少女在尖沙咀清場行動中，在尖沙咀警署對開巴士站位置，疑遭物件擊中右眼導致流血受傷，有指她被布袋彈擊中，亦有指她是被彈珠打中。其後，一名自稱是當日受傷的少女，於第八次民間記者會上以錄影形式現身，當時她戴口罩及太陽眼鏡，右眼包著紗布，她感謝市民為她聲援及醫護人員的照顧，同時譴責政府及警方。但爆眼少女並沒有就事件報案，亦沒有被捕，故可以自由出境。

警方其後向一名裁判法院裁判官取得手令，向醫管局獲取少女的醫療報告。代號K的少女入稟高等法院申請司法覆核，要求警方交出完整手令，惟高院駁回申請，K亦須支付訟費。K不服裁決，再提出上訴，惟上訴庭頒下判辭，駁回其上訴，K須支付警方訟費。