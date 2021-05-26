八仙嶺33歲陳璟輝失蹤第4日　救援人員繼續上山搜索

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-26 13:21

33歲陳璟輝於周日（23日）上午獨自到八仙嶺行山，至同日深夜時分失去聯絡。失蹤近4日的陳璟輝目前仍下落不明，至今早（26日）消防員及民安隊人員於大美督集合，救援人員繼續上山搜索。

陳璟輝身高約一1.6米，體重約70公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺藍色背心、灰色短褲及攜有一個綠色腰包。如曾見過或有陳的消息，請致電36613610與調查人員或任何一間警署聯絡。（警方圖片）

警方指，33歲陳璟輝於周日（23日）上午約9時，於馬鞍山鞍駿街11號福安花園寓所最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.6米，體重約70公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺藍色背心、灰色短褲及攜有一個綠色腰包。任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。

據CCTV畫面可見，陳璟輝於周日上午8時45分離家，其身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。據了解，事主陳璟輝與70餘歲母親同住，周日上午9時左右出發，獨自前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間，事主曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。事主的手提電話訊號，最後發出位置亦大約為圖中八仙嶺一帶山峰。惟事主最終並未有準時回家，更失去聯絡，WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。