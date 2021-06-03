昂船洲大火｜南沙貨船來港載3000噸金屬廢料突起火　15小時後救熄

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 黃偉民 鄧詠中 邵沛琳 彭愷欣 陳浩然 最後更新日期： 2021-06-03 14:50

一艘由南沙出發往越南、載有3000噸金屬廢料的貨船，昨（2日）傍晚5時許起火，貨船兩邊各有長42米的躉船作業。火勢愈燒愈烈，刺鼻毒霧濃罩西九龍一帶，青衣、深水埗、葵涌等區受影響，更乘風勢飄向沙田。火警昨晚11時09分升為三級，消防指三艘船上22名船員安全疏散，無收市民吸濃煙不適報告。 今日（3日）早上躉船仍然有煙冒出。上午消防處宣佈，火勢於8時05分被包圍，並於8時20分大致被救熄。據了解船上載的主要是廢鐵，但仍有各類易燃廢物，起火原因正在調查。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽講述案情，昨日（6月2日）下午5時26分接報指青衣以南海面一艘貨船起火，兩艘滅火輪14分鐘到達現場，發現貨船約長100米，冒出大量濃煙。貨船兩邊各有長42米的躉船作業，並將金屬廢料吊入貨船。滅火輪立即施以水炮，另外兩艘滅火輪亦到達現場，施泡炮及水炮灌救。于解釋，泡沫是撲滅船火的有效物質，可以大大減輕涉事船隻入水重量。

消防員作出風險評估，但由於船隻開始傾側，火勢轉趨猛烈，貨船上有船員及消防員，現場指揮官決定撤離所有人員，於晚上11時09分將火警升為三級。消防員將三艘船上撤離22名船員，以及船上所有消防員。被救出的15名貨船船員當時在船頭，另外7名船員來自兩艘躉船。

傍晚轉風向致濃煙罩西九

他表示風浪登船滅火難，加上船上有大量金屬廢料，令人員射向船隻的水和泡沫流向船底，無法直接射向火源。另外貨船上用以排出多餘水、平衡船隻的抽水泵失靈造成積水，令船隻傾側15度，增加救火難度。

消防處共派出32輛消防車及救護車、9艘消防船、183名消防及救護員、4座滅火輪水炮、2座泡炮及一隊煙帽隊灌救。火勢於今日（6月3日）上午8時05分被包圍，並於8時20分大致被救熄。火警在貨船尾倉發生，焚燒一般金屬廢料，起火原因有待調查。他補充，貨船載有3000噸金屬廢料。

昨晚有區議員指濃煙吹向西九龍沿岸，包括美孚、長沙灣、深水埗等地區，另有多區市民指嗅到燒膠味，遠至沙田、荃灣都聞到。于文陽表示無收市民吸濃煙不適報告，由於香港傍晚由南風轉吹西南風，微風無法吹散火警濃煙，導致飄向西九龍，昨晚6時至10時消防在西九龍區接獲20多宗火警報案，派員調查後相信是船火釋出的煙，已盡快出新聞稿通知市民留意。他指一般人接觸濃煙會出現刺眼、攻鼻及喉嚨痛反應，建議市民留在室內關好窗，亦可考慮用濕毛巾掩住口鼻，減少吸入懸浮粒子。

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海事處：貨船原定在香港載貨後前往越南

海事處回覆指昨日下午約5時半接報，一艘遠洋貨船在昂船州對開、青衣以南海面冒煙，隨即派員前往現場調查。至今日早上8時20分，船上火種初步已被救熄。 事件中沒有收到有人受傷或油污報告，處方會跟進調查事件。

涉事船隻為巴拿馬註冊貨船，名為「AFFLUENT OCEAN」，船身長約100米，船上共有15名船員。涉事船隻於5月31日由內地南沙進入香港水域，並會在香港完成裝載貨物後離開前往越南。

資料顯示「AFFLUENT OCEAN」載重量達6448噸，載有3000噸金屬廢料由南沙出發往越南富美港。警方表示躉船由南沙去越南，途經香港在昂船洲停泊時起火，原因未明。消防疏散15名船員，包括11名內地及 4名印尼船員，年齡介乎24至49歲。他們沒有受傷，需要前往竹篙灣檢疫中心隔離。

消防處派出多艘消防船隻，曾動用4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救。附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定。

根據環保署數據，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度於昨晚飈升，達中級水平，自昨晚上9時起，該區錄得的PM10（可吸入懸浮粒子），激增逾倍至88.5微克/ 立方米，及至晚上10時更飆升至166.7微克/ 立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克/立方米超標兩倍。