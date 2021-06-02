昂船洲躉船起火未熄　毒煙襲西九　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-02 23:59

昂船洲大橋對出海面一艘躉船突於今(2日)下午5時半着火，涉事船隻載有大約2000噸金屬廢料，維港兩岸煙霧瀰漫，入夜後更隨風飄散至西九龍一帶，多區報稱嗅到薰煙，消防仍進行灌救行動。 ` 根據環保署實時數據收集的環保署空氣質素健康指數所示，深水埗是當中「重災區」，達中級水平，自晚上9時起，該區錄得的PM10(可吸入懸浮粒子)，激增逾倍至88.5微克/ 立方米，及至晚上10時更飆升至166.7微克/ 立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克/立方米超標兩倍。

▼躉船大火毒煙襲西九▼

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沙田、荃灣晚上聞到燒膠味

昂船洲與交椅洲對出海面約下午5時半，一艘載有約2,000噸金屬廢料的120米長躉船突然起火，並冒出大量濃煙，火警發生已逾5小時，延至晚上10時後仍未救熄，消防處增援至4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救，至晚上11時09分升為三級。



警方晚上接獲多宗報案，報稱嗅到異味。有區議員指濃煙吹向西九龍沿岸，包括美孚、長沙灣等地區，另有多區市民紛紛指嗅到燒膠味，遠至沙田、荃灣都聞到。

(《香港01》製圖)

環保署於全港18區設有監測站，據其網頁所載的空氣質素健康指數所示，當中以深水埗的PM10(可吸入懸浮粒子)變動最大，過去22小時，其PM10最高僅錄得33.2微克/ 立方米。惟自晚上9時起，突然激增逾倍至88.5微克/ 立方米；一小時後、即晚上10時更已飆升至166.7微克/ 立方米；同樣是空氣污染物的PM2.5 (微細懸浮粒子)亦不遑多讓，由晚上8時的16.4微克/ 立方米，兩小時後已暴增至117.2微克/ 立方米，曝升6倍。



葵涌亦見異常，該區晚上10時的PM10錄得49.1微克/ 立方米，一小時已倍增一倍；PM2.5亦錄得35微克/ 立方米。至於荃灣方面，其PM10指數雖然未見暴增，但亦有上升之勢，截至晚上10時，其PM10為21.3微克/ 立方米。



根據《香港空氣質素指標》，可吸入懸浮粒子平均24小時的指標為180微克/立方米。世衛則建議，室外健康PM10水平應為50微克/立方米。環保署今年1月公布，PM10及PM2.5於本港整體年均濃度分別是27微克/立方米，以及15微克／立方米。