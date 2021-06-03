昂船洲大火｜火勢大致被救熄　15船員安全疏散　起火原因未明

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 黃偉民 鄧詠中 邵沛琳 彭愷欣 最後更新日期： 2021-06-03 09:15

一艘由南沙出發往越南、載有2000噸金屬廢料的躉船，昨（2日）傍晚5時許起火，火勢愈燒愈烈，刺鼻毒霧濃罩西九龍一帶，青衣、深水埗、葵涌等區受影響，更乘風勢飄向沙田。火警昨晚11時09分升為三級，消防安全疏散15名船員，起火原因未明。 今日（3日）早上躉船仍然有煙冒出，船身翻側。上午消防處宣佈，火勢於8時05分被包圍，並於8時20分大致被救熄。

消防處表示，青衣以南海面昨日（6月2日）下午5時26分發生火警，一艘貨船冒煙起火，並於晚上11時09分升為三級，火勢於今日（6月3日）上午8時05分被包圍，並於8時20分大致被救熄。火警中沒有接獲受傷報告。

警方表示躉船由南沙去越南，途經香港在昂船洲停泊時起火，原因未明。消防疏散15名船員，包括11名內地及 4名印尼船員，年齡介乎24至49歲，他們沒有受傷。

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消防處表示青衣以南海面一艘貨船上，有金屬廢料起火冒出濃煙。消防處派出多艘消防船隻，曾動用4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救。滅火行動仍在進行中。附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定。

昨晚有區議員指濃煙吹向西九龍沿岸，包括美孚、長沙灣、深水埗等地區，另有多區市民指嗅到燒膠味，遠至沙田、荃灣都聞到。

根據環保署數據，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度於昨晚飈升，達中級水平，自昨晚上9時起，該區錄得的PM10(可吸入懸浮粒子)，激增逾倍至88.5微克/ 立方米，及至晚上10時更飆升至166.7微克/ 立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克/立方米超標兩倍。