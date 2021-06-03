昂船洲大火｜南沙往越南躉船起火　15船員疏散到竹篙灣檢疫隔離

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-03 12:04

昂船洲躉船三級火，經過15小時灌救，今（3日）上午8時20分大致被救熄。據了解涉事躉船為巴拿馬註冊的「AFFLUENT OCEAN」，載重量達6448噸，載有2000噸金屬廢料由廣東南沙出發往越南富美港，途經香港在昂船洲停泊時起火，原因未明。消防疏散船上15人，包括11名內地及4名印尼船員，他們需要前往竹篙灣檢疫中心隔離。

涉事躉船為「AFFLUENT OCEAN」，載重量達6448噸，載有2000噸金屬廢料由南沙出發往越南富美港，途經香港在昂船洲停泊時起火。（蔡正邦攝）

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一艘由南沙出發往越南、載有2000噸金屬廢料的躉船，昨（2日）傍晚5時許起火，火勢愈燒愈烈，刺鼻毒霧籠罩西九龍一帶，青衣、深水埗、葵涌等多區受影響，更乘風勢飄向沙田，火警昨晚11時09分升為三級。

據了解涉事躉船為「AFFLUENT OCEAN」，載重量達6448噸，由南沙出發往越南富美港，途經香港在昂船洲停泊時起火，原因未明。消防疏散15名船員，包括11名主要來自內地山東、黑龍江等地，及4名印尼船員，年齡介乎24至49歲，全部人沒有受傷，現於竹篙灣檢疫中心隔離。

市民紛紛在網上表示煙霧帶有燒膠味刺鼻澀眼，遠至有深水埗居民遭受影響，更有街坊指家中寵物在吸入氣體後嘔吐，有居於葵涌網民稱家中的狗感到不適並嘔吐。深水埗區議會主席楊彧指，昨日初步獲約2單有關寵物貓嘔吐的情況，而深水埗區議員利瀚庭亦接獲逾10宗有關寵物貓不適的報告。