昂船洲大火｜煙霧籠罩多區　燒膠味刺鼻澀眼　多區有寵物不適嘔吐

撰文： 邵沛琳 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-03 10:40

昂船洲躉船三級火，焚燒近15小時至今早大致被救熄。昨日（2日）該艘載有約2,000噸金屬廢料的貨船起火，大量濃煙席捲半空，煙霧籠罩西九龍。市民紛紛在網上表示煙霧帶有燒膠味刺鼻澀眼，遠至有深水埗居民遭受影響，更有街坊指家中寵物在吸入氣體後嘔吐，有居於葵涌網民稱家中的狗感到不適並嘔吐。深水埗區議會主席楊彧指，昨日初步獲約2單有關寵物貓嘔吐的情況，而深水埗區議員利瀚庭亦接獲逾10宗有關寵物貓不適的報告。

有人指煙霧帶有燒膠味相當刺鼻，遠至有深水埗居民遭受影響，有街坊指家中寵物在吸入氣體後嘔吐。圖為網民指他居於葵涌，家中的狗感到不適並嘔吐。（網民Tina Villa圖片）

深水埗區議員利瀚庭表示，昨晚7時半至8時許長沙灣開始有大量濃煙飄來，而氣味難聞刺鼻及刺眼。利稱當時他在長沙灣的地下辨事處工作時，亦受到氣體影響需立即將門關上。同時，有不少街坊反映上址情況及有長者感到不適，期間他接獲逾10宗有關寵物貓不適的報告。



深水埗區議會主席、民協署理主席楊彧表示，昨日（2日）不少街坊均反映嗅到異味，不少人感到刺鼻及不適，更有街坊指家中寵物在吸入氣體後嘔吐，楊指初步獲約2單有關寵物貓嘔吐的情況。對於昨日昂船洲三級火引致濃煙影響居民，楊稱環境署應該公開香港空氣質素包括細懸浮粒子（PM2.5）等數據。

民協：有街坊指家中寵物吸入氣體後嘔吐

民協深水埗支部昨日（2日）帖文指，火警引起的濃煙便趨向西九龍沿岸，覆蓋整個深水埗區，以至油尖旺、葵青及沙田。不少居民聞到不明毒煙後感到不舒服，包括刺眼、喉嚨痛等，亦有街坊表示家中寵物在吸入氣體後嘔吐。而民協深水埗團隊會在6月底區議會大會，向消防處及環保署質詢有關今天火警事故及相關事件，包括船隻有否運載過量金屬或其他貨品，以及火警通報機制。

消防處：火勢於今早8時20分大致被救熄

今早（3日）消防處表示，青衣以南海面昨日（2日）下午5時26分發生火警，一艘貨船冒煙起火，並於晚上11時9分升為三級，火勢於今日（3日）上午8時5分被包圍，並於8時20分大致被救熄。火警中沒有接獲受傷報告。警方指，涉事艘躉船由南沙前往越南，途經香港在昂船洲停泊時起火，原因未明。消防疏散15名船員包括11名內地人及4名印尼人，他們年齡介乎24至49歲，沒有受傷。