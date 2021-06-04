沙田校巴車禍│專家指如撞牆衝力達29噸　幸學生有安全帶減慣性力

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-06-04 20:07

今（4日）沙田有一輛載有55名小學生的校巴失控撞壆後衝落單車徑，意外造成24人受傷，包括逾20名學童。警方初步調查指校巴司機懷疑沒有依照路面右轉標記而直駛導致意外，已拘捕校巴司機涉嫌危險駕駛，學童因有扣上安全帶，傷勢較輕。 有專家指當時校巴於撞向路壆及前方車輛後減速至45公里每小時，惟其後如直接撞牆停下，衝力仍達29噸，又指幸好學生有扣上安全帶阻擋慣性力。

事發今午1時許，一輛校巴於沙田大涌橋路52號、近富豪花園對開疑失控撞壆，其後衝下單車徑，車上當時載有55名沙田浸信會呂明才小學的學生，其中逾20名學生受輕傷，校巴司機則有骨折，共24人被送院治理。警方經初步調查，懷疑校巴司機沒有遵守路面只准右轉標記，而直駛向前，導致意外發生。

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學童憶校巴突然變快衝落單車徑

其中一名學童表示，事發時他坐在車上第十行的左邊，「打咗個跟斗跟住就撞到個頭」，他形容校巴車速與平時一樣，但突然變快及衝向單車徑，同車同學亦很驚慌。

專家：如撞牆急停衝力達29噸

香港理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，按片段估算校巴於失控前時速達80公里，其後於撞毀交通燈後再撞向前方車輛，時速減至45公里，惟以校巴載客後重量約14噸作估算，如校巴以45公里每小時撞向障礙物，例如牆壁導致急速停下，撞擊力可達29噸，後果不堪設想。盧覺強又指幸好當時車上學生有扣上安全帶，否則於撞車時會因慣性力「跌晒落地」。