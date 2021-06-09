青衣明愛聖若瑟中學中一男生遭掌摑欺凌　警拘3女1男同學

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-09 17:07

青衣明愛聖若瑟中學發生校園欺凌案。據了解，5月27日，該校一名中一男生疑因「識女仔問題」與人有爭執，結果遭多人圍毆，期間更有人拍片，事後片段於網上流傳，見到事主一度跪地求饒，惟施襲者未有停手。事後事主向駐校社工求助。警方經調查後，於6月5日及7日拘捕了4名學生（3女1男），年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。據悉，被捕人當中包括事主的同班同學，其中被捕的男生，早前曾涉及一宗淋紅油案件被捕。 明愛聖若瑟中學今（9日）回覆指，6月3日透過社交平台發現該校有學生被拍打，在了解事件真確性後，協助家長報警處理。由於警方正式跟進事件，校方稱未能透露事件的資訊。

從網上流傳的一段8秒經剪接片段見到，涉事男生先是被一名長髮女生以右手大力掌摑，他的口罩更被打至移位，覆蓋了其眼部，受害人欲將口罩拉好時，再被另一名長髮女生掌摑臉部，除了遭掌摑，受害男生亦被其他男生腳踢、推撞等，他一度跪在地上、又雙手合十不斷求饒。

明愛聖若瑟中學有初中學生疑因「爭女」問題，遭同學圍毆。

片段見2女同學掌摑 事主跪地求饒

警方回應指，於上周四（3日）接獲報案，指一名13歲男童於5月27日在青衣一學校懷疑被人以手襲擊，該名男童面部受輕傷，拒絕送院治理。葵青警區刑事調查隊第六隊接手調查案件，經調查後，人員在周六至周一（5日至7日）拘捕1名男童及3名女童，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

明愛聖若瑟中學今日（9日）書面回覆指，校方於6月3日透過社交平台，發現該校有學生被拍打，遂立即通知學生家生到校了解事件。學校表示對事件極度關注，絕不容許及姑息任何形式的欺凌行為，並在了解事件的真確性後，即時協助家長報警處理。現時該校與警方、家長保持聯繫，同時安排社工跟進學生情緒。